Rede Gazeta terá mais de 160 profissionais na cobertura das eleições 2020

Sede da Rede Gazeta em Vitória, onde trabalham as equipes de A Gazeta e da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Rede Gazeta terá a maior cobertura jornalística, com produção de notícias e distribuição de conteúdo durante quase 20 horas, com uma equipe de mais de 160 profissionais, de olho em tudo o que acontece de Norte a Sul do Estado. No próximo domingo, os capixabas vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores que irão comandar os 78 municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Para marcar esse momento crucial da democracia, aterá a maior cobertura jornalística, com produção de notícias e distribuição de conteúdo durante quase 20 horas, com uma equipe de mais de 160 profissionais, de olho em tudo o que acontece de Norte a Sul do Estado.

A TV Gazeta, incluindo as regionais em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, vai ter uma programação especial com flashes durante todo o dia, exibidos localmente e em rede nacional. O Brasil também vai acompanhar o que acontece no Espírito Santo em quatro miniprogramas especiais na Globo, ao longo do domingo, e uma reportagem para o Fantástico sobre o resultado na Capital.

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, destaca o compromisso histórico da emissora com a cobertura eleitoral. "Ao longo de mais de 40 anos, quando chega o dia da eleição, colocamos todos os nossos jornalistas, cinegrafistas e técnicos a serviço desse compromisso democrático. Neste domingo, teremos um programa especial sobre os fatos mais relevantes do dia de votação, com repercussão dos principais resultados, exibido após o Fantástico", adianta Dalvi.

Na Redação de A Gazeta/CBN não será diferente: jornalistas, fotógrafos, sonoplastas e alunos do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta estão escalados para uma cobertura de fôlego que começa às 6 horas e vai até a meia-noite.

A Gazeta vai distribuir seu conteúdo ao longo de todo o dia no site e nas redes sociais, sempre com o factual e análises de especialistas. O site trará a apuração em tempo real para que o capixaba rapidamente saiba quem está na frente. Já a CBN Vitória exibirá, mais uma vez, o tradicional programa "CBN Eleições", ancorado pelos jornalistas Fernanda Queiroz e Fábio Botacin, a partir das 17h, quando a votação for encerrada.

"Este é um momento que mexe com toda a nossa estrutura. Pela primeira vez na história, A Gazeta está 100% focada no mundo digital, então o leitor vai saber das coisas em cima do lance, em tempo real. Vamos ter equipes reforçadas na reportagem, na edição e na distribuição de notícias para que o eleitor capixaba chegue à urna muito bem informado. A cobertura deste ano é um marco para a Redação, que lançou produtos digitais inovadores, como a Raposa Política e o podcast Da Vila Ao Espírito Santo", frisa a editora-chefe Elaine Silva.

COBERTURA DE FÔLEGO