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De Norte a Sul do ES

Rede Gazeta terá mais de 160 profissionais na cobertura das eleições 2020

Equipe estará de olho em tudo o que acontece. Programação inclui notícias em tempo real, análises e flashes na TV ao longo de quase 20 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 22:07

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 22:07

Sede da Rede Gazeta em Vitória
Sede da Rede Gazeta em Vitória, onde trabalham as equipes de A Gazeta e da TV Gazeta Crédito: Vitor Jubini
No próximo domingo, os capixabas vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores que irão comandar os 78 municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Para marcar esse momento crucial da democracia, a Rede Gazeta terá a maior cobertura jornalística, com produção de notícias e distribuição de conteúdo durante quase 20 horas, com uma equipe de mais de 160 profissionais, de olho em tudo o que acontece de Norte a Sul do Estado.
A TV Gazeta, incluindo as regionais em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares, vai ter uma programação especial com flashes durante todo o dia, exibidos localmente e em rede nacional. O Brasil também vai acompanhar o que acontece no Espírito Santo em quatro miniprogramas especiais na Globo, ao longo do domingo, e uma reportagem para o Fantástico sobre o resultado na Capital.
O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, destaca o compromisso histórico da emissora com a cobertura eleitoral. "Ao longo de mais de 40 anos, quando chega o dia da eleição, colocamos todos os nossos jornalistas, cinegrafistas e técnicos a serviço desse compromisso democrático. Neste domingo, teremos um programa especial sobre os fatos mais relevantes do dia de votação, com repercussão dos principais resultados, exibido após o Fantástico", adianta Dalvi.

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Na Redação  de A Gazeta/CBN não será diferente: jornalistas, fotógrafos, sonoplastas e alunos do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta estão escalados para uma cobertura de fôlego que começa às 6 horas e vai até a meia-noite.
A Gazeta vai distribuir seu conteúdo ao longo de todo o dia no site e nas redes sociais, sempre com o factual e análises de especialistas. O site trará a apuração em tempo real para que o capixaba rapidamente saiba quem está na frente. Já a CBN Vitória exibirá, mais uma vez, o tradicional programa "CBN Eleições", ancorado pelos jornalistas Fernanda Queiroz e Fábio Botacin, a partir das 17h, quando a votação for encerrada.
"Este é um momento que mexe com toda a nossa estrutura. Pela primeira vez na história, A Gazeta está 100% focada no mundo digital, então o leitor vai saber das coisas em cima do lance, em tempo real. Vamos ter equipes reforçadas na reportagem, na edição e na distribuição de notícias para que o eleitor capixaba chegue à urna muito bem informado. A cobertura deste ano é um marco para a Redação, que lançou produtos digitais inovadores, como a Raposa Política e o podcast Da Vila Ao Espírito Santo", frisa a editora-chefe Elaine Silva.

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COBERTURA DE FÔLEGO

Desde o começo do período eleitoral, os veículos da Rede Gazeta já entregaram aos capixabas mais de 1,4 mil notícias relacionadas ao assunto. Na TV Gazeta, os telespectadores conferiram entrevistas com os candidatos a prefeito e reportagens especiais sobre temas que afetam o dia a dia dos municípios.
A Gazeta produziu entrevistas em vídeo com mais de 70 candidatos de todo o Estado, além de ferramentas especiais como o teste de compatibilidade eleitoral, o comparador de propostas, a página com a ficha dos 12,5 mil candidatos no ES e podcasts com a história dos 78 municípios.

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