Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

O primeiro turno das eleições 2020 será no dia 15 de novembro. Para escolher em quem votar é preciso saber o que o candidato, ou candidata, pretende colocar em prática se chegar ao comando da prefeitura.
A Gazeta consultou as propostas de governo que foram entregues à Justiça Eleitoral pelos candidatos a prefeito de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.
Aqui você confere até cinco propostas, de cada um, a respeito dos temas saúde, educação, segurança, economia e emprego, política e corrupção e políticas sociais e direitos humanos.
Na ferramenta abaixo, primeiro escolha a cidade. Depois, escolha um tema, clicando nos símbolos de cada um e, em seguida, no nome de um candidato. Ao optar pela cidade, automaticamente vão aparecer as propostas na área de saúde, mas você pode navegar por outras também.
Para comparar as propostas de dois candidatos, clique no botão "comparar" e escolha dois candidatos. Há várias combinações possíveis.
QUEM FEZ O COMPARADOR DE PROPOSTAS
- Desenvolvimento da ferramenta: Luciano Faco (gestor), Omar Luis Teles Da Rosa (coordenador), Pablo Brunetti dos Santos (analista), Edmilson De Araujo Amancio (analista) e Geraldo Neto (designer gráfico)
- Edição: Samanta Nogueira (editora de Política), Letícia Gonçalves (editora adjunta de Política) e Adriana Rios (editora de Visual)
- Reportagem: Ana Clara Morais, Iara Diniz, Natalia Devens e Rafael Silva