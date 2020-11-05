Compare as propostas dos candidatos a prefeito nas principais cidades do ES

Aqui você confere até cinco propostas, de cada um, a respeito dos temas saúde, educação, segurança, economia e emprego, política e corrupção e políticas sociais e direitos humanos.

Na ferramenta abaixo, primeiro escolha a cidade. Depois, escolha um tema, clicando nos símbolos de cada um e, em seguida, no nome de um candidato. Ao optar pela cidade, automaticamente vão aparecer as propostas na área de saúde, mas você pode navegar por outras também.