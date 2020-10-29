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Eleições com humor

Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!

Personagem criada por A Gazeta analisa com humor acontecimentos das eleições municipais no Espírito Santo. Neste episódio, a raposa está sem papas na língua e fala sobre nomes de urna curiosos e jingles das campanhas eleitorais do ES

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 11:28
A Raposa Política está na área. A personagem de A Gazeta, que analisa acontecimentos das eleições no Espírito Santo, está sem papas na língua. Neste episódio, são citados os candidatos a prefeito de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania), Capitão Assumção (Patriota) e Gilbertinho Campos (PSOL); o candidato a prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD), o candidato a prefeito de Colatina Luciano Merlo (Patriota) e nomes inimagináveis. Veja o vídeo.  
A reportagem à qual a Raposa Política se referiu no vídeo é: Xixi, Pipi do Paraíso e Café Ralo: nomes curiosos de candidatos no ES, que tem um levantamento sobre os nomes de urna registrados pelos candidatos do Espírito Santo na Justiça Eleitoral. 
Os vídeos da Raposa Política estarão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com reportagens especiais, entrevistas com candidatospesquisas de intenção de voto, vídeos explicativos, podcasts, entre outros conteúdos. 

VEJA OS EPISÓDIOS ANTERIORES DA RAPOSA

Você tem sugestões para a Raposa Política? Entre em contato pelo WhatsApp de A Gazeta. Basta cadastrar o número (27) 3321-8699 na agenda do seu celular e enviar a sua mensagem. Se preferir, mande um e-mail para [email protected].

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