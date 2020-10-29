Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!

A Raposa Política está na área. A personagem de A Gazeta, que analisa acontecimentos das eleições no Espírito Santo, está sem papas na língua. Neste episódio, são citados os candidatos a prefeito de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania), Capitão Assumção (Patriota) e Gilbertinho Campos (PSOL); o candidato a prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD), o candidato a prefeito de Colatina Luciano Merlo (Patriota) e nomes inimagináveis. Veja o vídeo.
A reportagem à qual a Raposa Política se referiu no vídeo é: Xixi, Pipi do Paraíso e Café Ralo: nomes curiosos de candidatos no ES, que tem um levantamento sobre os nomes de urna registrados pelos candidatos do Espírito Santo na Justiça Eleitoral.
Os vídeos da Raposa Política estarão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com reportagens especiais, entrevistas com candidatos, pesquisas de intenção de voto, vídeos explicativos, podcasts, entre outros conteúdos.
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