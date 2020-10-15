Raposa Política: candidato com R$ 600 milhões no ES? Só pode ser mentira

Se você acompanha a cobertura de eleições de A Gazeta há alguns anos, já deve conhecer a Raposa Política. Se não, será apresentado a ela agora. A personagem analisa o que está acontecendo no cenário eleitoral e trata tudo com bom humor. Antes, a raposinha estava no jornal impresso. Neste ano, vai estar na tela do seu celular ou na do seu computador. Aperte o play e veja o vídeo.