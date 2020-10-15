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Eleições com humor

Raposa Política: candidato com R$ 600 milhões no ES? Só pode ser mentira

Personagem analisa com humor acontecimentos das eleições municipais no Estado. Neste episódio, a raposa comenta sobre o registro de candidatos na Justiça Eleitoral. Veja o vídeo

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 11:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 11:03
Se você acompanha a cobertura de eleições de A Gazeta há alguns anos, já deve conhecer a Raposa Política. Se não, será apresentado a ela agora. A personagem analisa o que está acontecendo no cenário eleitoral e trata tudo com bom humor. Antes, a raposinha estava no jornal impresso. Neste ano, vai estar na tela do seu celular ou na do seu computador. Aperte o play e veja o vídeo. 
A reportagem à qual a Raposa Política se referiu no vídeo é esta: "De zero a R$ 9 milhões: o patrimônio dos candidatos do ES nas eleições 2020", sobre as declarações de bens registradas pelos candidatos do Estado na Justiça Eleitoral. 
Os vídeos da Raposa Política estarão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com reportagens especiais, entrevistas, pesquisas de intenção de voto, podcasts e muito mais.  
Você tem sugestões para a Raposa Política? Entre em contato pelo WhatsApp de A Gazeta. Basta cadastrar o número (27) 3321-8699 na agenda do seu celular e enviar a sua mensagem. Se preferir, mande um e-mail para [email protected].

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