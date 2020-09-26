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Eleições 2020

Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Os eleitores capixabas vão às urnas, em novembro, para escolher os prefeitos dos municípios. Os partidos registraram na Justiça Eleitoral os postulantes até 26 de setembro. Confira os nomes

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 20:43
Urna eletrônica usada nas eleições brasileiras
Urna eletrônica: eleitor vai às urnas em 15 de novembro Crédito: Nelson Jr./Ascom/TSE
Em 15 de novembro, os eleitores vão as urnas para escolher quem comandará as 78 cidades do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Os partidos tiveram até o dia 26 de setembro  para registrar os nomes dos candidatos na Justiça Eleitoral. 
Até o dia 05 de outubro, às 15h31, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é atualizado gradativamente e também computa pedidos feitos após o prazo pelos próprios candidatos, registrava 374 candidatos a prefeito no Espírito Santo.
O número representa 4,79 candidatos por vaga (são 78 cadeiras). Nas eleições de 2016, foram 271 postulantes ao cargo. O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências. 
A Gazeta organizou o que já está disponível e atualiza a lista à medida que os nomes são publicados no site oficial de divulgação de candidaturas do TSE.

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