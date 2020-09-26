Candidatos a prefeito nas 78 cidades do ES em 2020: veja quem são

Em 15 de novembro, os eleitores vão as urnas para escolher quem comandará as 78 cidades do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Os partidos tiveram até o dia 26 de setembro para registrar os nomes dos candidatos na Justiça Eleitoral.
Até o dia 05 de outubro, às 15h31, o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é atualizado gradativamente e também computa pedidos feitos após o prazo pelos próprios candidatos, registrava 374 candidatos a prefeito no Espírito Santo.
O número representa 4,79 candidatos por vaga (são 78 cadeiras). Nas eleições de 2016, foram 271 postulantes ao cargo. O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências.
A Gazeta organizou o que já está disponível e atualiza a lista à medida que os nomes são publicados no site oficial de divulgação de candidaturas do TSE.