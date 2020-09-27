Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

Até as 21h31 deste domingo (27), 11.456 candidatos a vereador nos municípios do Estado estavam registrados no site do TSE. Uma média de 13,37 candidatos por vaga (são 839 vagas). Em 2016, foram 9.900. O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências.