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Eleições 2020

Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

Confira a lista dos candidatos que vão disputar vagas nas Câmaras municipais. Os postulantes fizeram o registro dos seus nomes na Justiça Eleitoral até este sábado (26)

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 21:53
Eleitora na cabine de votação
Eleitora na cabine de votação: escolha dos candidatos será em 15 de novembro Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
Os eleitores capixabas vão escolher, em 15 de novembro, os vereadores para ocupar 839 cadeiras nas Câmaras municipais das 78 cidades do Espírito Santo pelos próximos quatro anos. Os candidatos registraram as candidaturas na Justiça Eleitoral até as 19 horas deste sábado (26) e os dados serão disponibilizados no decorrer dos próximos das. A Gazeta compilou as informações publicadas até agora pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e vai atualizar a lista abaixo à medida que a Corte fizer alterações
Até as 21h31 deste domingo (27), 11.456 candidatos a vereador nos municípios do Estado estavam registrados no site do TSE. Uma média de 13,37 candidatos por vaga (são 839 vagas). Em 2016, foram 9.900. O número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências.
Já houve, inclusive, uma renúncia. Uma candidata registrada para concorrer a vereadora em Vitória desistiu. Assim, dos 11.456 pedidos de registro, 11.455 permanecem na disputa.

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