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Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

O vereador faz parte do Poder Legislativo municipal. Ele é responsável por propor projetos de lei e fiscalizar o funcionamento do município. Veja vídeo
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

08 out 2020 às 18:21

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 18:21

No dia 15 de novembro, 2,8 milhões de eleitores vão às urnas no Espírito Santo para votar em um candidato a vereador nas 78 cidades (veja aqui os nomes por município). Os eleitos farão parte de um grupo que representará a população nos próximos quatro anos, apresentando projetos de lei para, em tese, melhorar o funcionamento da cidade e a vida do cidadão.
Os vereadores também serão os responsáveis por fiscalizar o mandato do prefeito e onde ele vai investir o dinheiro público. No vídeo acima, você confere quais são as funções de um vereador.

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