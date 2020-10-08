Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

No dia 15 de novembro, 2,8 milhões de eleitores vão às urnas no Espírito Santo para votar em um candidato a vereador nas 78 cidades (veja aqui os nomes por município). Os eleitos farão parte de um grupo que representará a população nos próximos quatro anos, apresentando projetos de lei para, em tese, melhorar o funcionamento da cidade e a vida do cidadão.
Os vereadores também serão os responsáveis por fiscalizar o mandato do prefeito e onde ele vai investir o dinheiro público. No vídeo acima, você confere quais são as funções de um vereador.