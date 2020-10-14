A Gazeta lança canal no Telegram com notícias sobre as eleições 2020 no ES

A Gazeta lança, nesta quarta-feira (14), um canal no Telegram para facilitar ao eleitor o acesso à cobertura das eleições municipais de 2020 no Espírito Santo.
A entrega de conteúdo no aplicativo de troca de mensagens está alinhada ao propósito de A Gazeta de estar presente nas plataformas em que o leitor estiver, oferecendo informações apuradas, notícias exclusivas, com agilidade e análise.
Para fazer parte do canal A Gazeta - Eleições no ES basta acessar o grupo ou procurar pelo nome na ferramenta de busca do Telegram e apertar o botão verde para participar. Veja na imagem abaixo.
POR QUE ESTE APLICATIVO DE MENSAGEM?
No canal no Telegram, A Gazeta vai poder interagir com o usuário por meio de enquetes, áudios e vídeos sobre a cobertura eleitoral nas cidades, trazendo bastidores ou aprofundando a cobertura de determinado tema de acordo com a escolha do público. Além disso, o canal no Telegram tem número ilimitado de participantes. Ou seja, dá para reunir toda a comunidade interessada em ficar bem informada sobre as eleições no Espírito Santo.
A Gazeta também entrega seus conteúdos de eleição no WhatsApp. Esse serviço continuará em funcionamento. Participe do grupo.