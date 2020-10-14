A Gazeta lança canal no Telegram com notícias sobre as eleições 2020 no ES

No canal no Telegram, A Gazeta vai poder interagir com o usuário por meio de enquetes, áudios e vídeos sobre a cobertura eleitoral nas cidades, trazendo bastidores ou aprofundando a cobertura de determinado tema de acordo com a escolha do público. Além disso, o canal no Telegram tem número ilimitado de participantes. Ou seja, dá para reunir toda a comunidade interessada em ficar bem informada sobre as eleições no Espírito Santo.