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A Gazeta lança canal no Telegram com notícias sobre as eleições 2020 no ES

Canal tem número ilimitado de participantes que vão poder interagir por meio de enquetes e até mesmo escolher assuntos para serem aprofundados na cobertura em áudio e vídeo. Veja como fazer parte

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 20:17
Telegram: canal de A Gazeta no aplicativo vai deixar eleitor bem informado
Telegram: canal de A Gazeta no aplicativo vai deixar eleitor bem informado Crédito: Editoria de Arte AG
A Gazeta lança, nesta quarta-feira (14), um canal no Telegram para facilitar ao eleitor o acesso à cobertura das eleições municipais de 2020 no Espírito Santo. 
A entrega de conteúdo no aplicativo de troca de mensagens está alinhada ao propósito de A Gazeta de estar presente nas plataformas em que o leitor estiver, oferecendo informações apuradas, notícias exclusivas, com agilidade e análise.
Para fazer parte do canal A Gazeta - Eleições no ES basta acessar o grupo ou procurar pelo nome na ferramenta de busca do Telegram e apertar o botão verde para participar. Veja na imagem abaixo. 
Canal de A Gazeta no Telegram: cobertura das eleições 2020 na palma de sua mão
Canal de A Gazeta no Telegram: cobertura das eleições 2020 na palma de sua mão Crédito: Reprodução
Caso ainda não tenha o aplicativo do Telegram no seu celular, é possível baixá-lo nos dispositivos Android e também para o sistema operacional IOs.

POR QUE ESTE APLICATIVO DE MENSAGEM?

No canal no Telegram, A Gazeta vai poder interagir com o usuário por meio de enquetes, áudios e vídeos sobre a cobertura eleitoral nas cidades, trazendo bastidores ou aprofundando a cobertura de determinado tema de acordo com a escolha do público. Além disso, o canal no Telegram tem número ilimitado de participantes. Ou seja, dá para reunir toda a comunidade interessada em ficar bem informada sobre as eleições no Espírito Santo.
A Gazeta também entrega seus conteúdos de eleição no WhatsApp. Esse serviço continuará em funcionamento. Participe do grupo.

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