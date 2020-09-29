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Grupo de WhatsApp de A Gazeta reúne notícias sobre as eleições de 2020 no ES

Veja como entrar no grupo da editoria de Política para receber os conteúdos sobre a corrida eleitoral nos municípios capixabas

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 16:08
Participe dos grupos de WhatsApp para receber notícias de A Gazeta
Participe do grupo de WhatsApp para receber notícias sobre a eleição deste ano Crédito: A Gazeta
No dia 15 de novembro, os eleitores capixabas vão às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores dos municípios do Espírito Santo. Decidir em quem votar não é fácil, ainda mais neste ano, com recorde de número de candidatos inscritos na Justiça Eleitoral. Mas A Gazeta está produzindo conteúdos diariamente para ajudar nessa tarefa tão importante para a democracia, e você pode ter acesso a essas notícias de forma simples e rápida, no grupo de WhatsApp da editoria de Política. 
Para você não perder nada, enviaremos as reportagens publicadas no site ao longo do dia. Apenas a equipe de A Gazeta consegue disparar mensagens no grupo. 
Se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, basta clicar no botão abaixo. Em seguida, vai abrir uma janela e é só apertar em "entrar na conversa". Em segundos, você já será integrante do grupo e receberá as informações sobre as eleições no Estado. 
Agora, se você quiser enviar sugestões de reportagens e conteúdos para serem verificados pela nossa equipe, cadastre o número (27) 3321-8699 na agenda do seu celular. Você pode enviar textos, fotos, vídeos e áudios. É um número fixo, mas tem WhatsApp.

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