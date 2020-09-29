Grupo de WhatsApp de A Gazeta reúne notícias sobre as eleições de 2020 no ES

Participe do grupo de WhatsApp para receber notícias sobre a eleição deste ano Crédito: A Gazeta

A Gazeta está produzindo conteúdos diariamente para ajudar nessa tarefa tão importante para a democracia, e você pode ter acesso a essas notícias de forma simples e rápida, no grupo de WhatsApp da editoria de Política. No dia 15 de novembro, os eleitores capixabas vão às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores dos municípios do Espírito Santo . Decidir em quem votar não é fácil, ainda mais neste ano, com recorde de número de candidatos inscritos na Justiça Eleitoral . Masestá produzindo conteúdos diariamente para ajudar nessa tarefa tão importante para a democracia, e você pode ter acesso a essas notícias de forma simples e rápida, no grupo de WhatsApp da editoria de Política.

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