Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Ela está de volta! A Raposa Política, personagem de A Gazeta que analisa acontecimentos das eleições no Espírito Santo, agora comenta sobre a campanha eleitoral. E o que ela viu desta vez? Apoiadores que aparecem mais que os candidatos, animais que "participam" de propaganda na TV e marcam presença no corpo a corpo e muito mais. Aperte o play e veja o vídeo abaixo.
A reportagem à qual a Raposa Política se referiu no vídeo é: "Eleições 2020: como entender os resultados das pesquisas eleitorais", que traz uma explicação sobre como funcionam os levantamentos de intenção de voto feito por institutos de pesquisa.
Os vídeos da Raposa Política estarão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com reportagens especiais, entrevistas com candidatos, pesquisas de intenção de voto, vídeos explicativos, podcasts, entre outros conteúdos.
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