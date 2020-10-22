Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Ela está de volta! A Raposa Política, personagem de A Gazeta que analisa acontecimentos das eleições no Espírito Santo, agora comenta sobre a campanha eleitoral. E o que ela viu desta vez? Apoiadores que aparecem mais que os candidatos, animais que "participam" de propaganda na TV e marcam presença no corpo a corpo e muito mais. Aperte o play e veja o vídeo abaixo.