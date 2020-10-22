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Eleições com humor

Raposa Política: tem gente e até animal que aparece mais que o candidato na campanha no ES

Personagem criada por A Gazeta analisa com humor acontecimentos das eleições municipais no Espírito Santo. Neste episódio, a raposa comenta momentos das campanhas eleitorais no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 12:59

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 12:59

Ela está de volta! A Raposa Política, personagem de A Gazeta que analisa acontecimentos das eleições no Espírito Santo, agora comenta sobre a campanha eleitoral. E o que ela viu desta vez? Apoiadores que aparecem mais que os candidatos, animais que "participam" de propaganda na TV e marcam presença no corpo a corpo e muito mais. Aperte o play e veja o vídeo abaixo. 
A reportagem à qual a Raposa Política se referiu no vídeo é: "Eleições 2020: como entender os resultados das pesquisas eleitorais", que traz uma explicação sobre como funcionam os levantamentos de intenção de voto feito por institutos de pesquisa. 
Os vídeos da Raposa Política estarão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com reportagens especiais, entrevistas com candidatos, pesquisas de intenção de voto, vídeos explicativos, podcasts, entre outros conteúdos. 
VEJA O "EPISÓDIO 1" DA RAPOSA POLÍTICA AQUI. 
Você tem sugestões para a Raposa Política? Entre em contato pelo WhatsApp de A Gazeta. Basta cadastrar o número (27) 3321-8699 na agenda do seu celular e enviar a sua mensagem. Se preferir, mande um e-mail para [email protected].

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