A Gazeta entrevista candidatos a prefeito na Grande Vitória nas eleições 2020

Eleições 2020: A Gazeta entrevista os candidatos a prefeito Crédito: Arte Geraldo Neto

A Gazeta publica, a partir desta segunda-feira (19), entrevistas em vídeo com os candidatos a prefeito das maiores cidades da Grande Vitória. Até sexta-feira (23), serão divulgadas as conversas sobre as propostas dos postulantes ao cargo em Vitória e Vila Velha. Na próxima semana, de segunda (26) a sexta (30), será a vez dos candidatos de Serra e Cariacica.

Todos os candidatos a prefeito foram convidados para responder a perguntas sobre o que pretendem fazer para determinadas áreas da cidade.

Além dos questionamentos dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. A ordem de publicação das entrevistas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

VITÓRIA

Em Vitória , serão publicadas pela manhã, ao longo desta semana, as conversas com Capitão Assumção (Patriota), Coronel Nylton (Novo), Delegado Pazolini (Republicanos), Fabio Louzada (MDB), Gandini (Cidadania), Gilbertinho Campos (PSOL), Halpher Luiggi (PL), João Coser (PT), Mazinho (PSD), Namy Chequer (PCdoB), Neuzinha (PSDB), Raphael Furtado (PSTU) e Sérgio Sá (PSB).

O candidato Eron Domingos (PRTB) foi convidado para da série de entrevistas, chegou a confirmar a participação, porém cancelou, alegando "motivo de força maior". Ao todo, são 14 candidatos para governar a Capital.

VILA VELHA

Em Vila Velha , todos os 11 candidatos concederam entrevistas, que serão publicadas no período da tarde, durante esta semana. A ordem de divulgação será Amarildo Lovato (PSL), Arnaldinho Borgo (Podemos), Claudia Autista (PRTB), Coronel Wagner (PL), Dalton Morais (Novo), Doutor Hudson (Republicanos), Fernanda Martins (PV), Max Filho (PSDB), Mônica Alves (PSOL), Neucimar Fraga (PSD) e Rafael Primo (Rede).

SERRA

Já as entrevistas dos candidatos a prefeito da Serra serão toda manhã, até o dia 30. A ordem de publicação será: Alexandre Xambinho (PL), Bruno Lamas (PSB), Delegado Federal Márcio (MDB), Ebinho (PCdoB), Fabio (Rede), Gracimeri Gaviorno (PSC), Luciana Malini (PP), Sergio Vidigal (PDT) e Vandinho Leite (PSDB).

CARIACICA

A divulgação das entrevistas de Cariacica seguirá o seguinte ordenamento no período da tarde ao longo da semana: Adilson Avelina (PSC), Bia Biancardi (PMB), Célia Tavares (PT), Celso Andreon (PSD), Doutor Heraldo Lemos (PCdoB), Dr. Hélcio (PP), Dr. Motta (DC), Euclério Sampaio (DEM), Ivan Bastos (MDB), Joel da Costa (PSL), Marcos Bruno (Rede), Saulo Andreon (PSB) e Subtenente Assis (PTB).

O candidato Sandro Locutor (PROS) está internado com Covid-19 e, por isso, não gravou a entrevista até o momento.

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