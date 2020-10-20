Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vila Velha

Candidatos a prefeito de Vila Velha foram entrevistados por A Gazeta para falar sobre as propostas de governo Crédito: Arte Geraldo Neto

A Gazeta a apresentar suas propostas de governo em uma série de entrevistas. Eles responderam a perguntas sobre as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças na cidade. Os 11 candidatos que disputam a Prefeitura de Vila Velha nas eleições de 2020 foram convidados pora apresentar suas propostas de governo em uma série de entrevistas. Eles responderam a perguntas sobre as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças na cidade.

Além dos questionamentos dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. Foram realizadas as mesmas cinco perguntas para cada postulante ao cargo de prefeito do município.

A reportagem será atualizada conforme as entrevistas com os candidatos forem publicadas.

AMARILDO LOVATO (PSL)

Amarildo Lovato tem 57 anos, é empresário e presidente municipal do PSL em Vila Velha. Já concorreu ao cargo de deputado federal em 2014, pelo PDT, mas não foi eleito. Esta é a primeira vez que disputa uma eleição para prefeito. O empresário filiou-se ao PSL em 2015, a convite de Luciano Bivar, presidente nacional do partido.

ARNALDINHO BORGO (PODEMOS)

Arnaldinho Borgo tem 37 anos e está em seu segundo mandato como vereador em Vila Velha. Na Câmara, se destaca como um dos mais críticos à gestão do atual prefeito Max Filho (PSDB). É a primeira vez que ele disputa a eleição para comandar a prefeitura da cidade. Em 2018 concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não obteve sucesso. Atualmente no Podemos, Arnaldinho já foi filiado ao PMN, ao Solidariedade e ao MDB.

CLAUDIA AUTISTA (PRTB)

Claudia Autista tem 35 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ela é pedagoga e possui especialização em educação especial. Em 2019, a candidata se filiou ao PSL, mas ficou no partido apenas por duas semanas, saindo após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixar a sigla. Atualmente, Claudia faz parte do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão.

CORONEL WAGNER (PL)

O tenente-coronel Wagner tem 46 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ele é militar do Corpo de Bombeiros e está filiado ao PL, do ex-senador Magno Malta. A candidatura dele conta com apoio de lideranças políticas do Estado como o senador Marcos do Val (Podemos) e o deputado federal Da Vitória (Cidadania).

DALTON MORAIS (NOVO)

Dalton Morais tem 50 anos, é procurador federal da Advocacia Geral da União (AGU) e professor de Direito. Ele estreia nas urnas no pleito deste ano e será o primeiro candidato da história do Novo a disputar uma eleição para prefeito em Vila Velha.

DOUTOR HUDSON (REPUBLICANOS)

Hudson Leal tem 56 anos e exerce o segundo mandato como deputado estadual. Nas eleições municipais de 2012, concorreu na chapa de Max Filho (PSDB) como vice-prefeito de Vila Velha. Atualmente está filiado ao Republicanos, partido que tem o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) como principal liderança política.

FERNANDA MARTINS (PV)

Fernanda Martins tem 43 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ela é formada em Direito e atua na área jurídica. A candidata já foi funcionária da Ouvidoria Geral de Vila Velha. Ela concorre ao cargo pelo PV, único partido pelo qual já se filiou.

MAX FILHO (PSDB)

Atual prefeito de Vila Velha, Max Filho tem 52 anos e tenta a reeleição. Ele é filho do ex-governador Max Mauro e já esteve no comando da cidade outras duas vezes (2000-2008). Max já foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Esta é a sexta eleição que ele disputa para a Prefeitura de Vila Velha.

MÔNICA ALVES (PSOL)

Mônica tem 60 anos e é professora de História da rede municipal de Vila Velha. Já foi candidata a vereadora e também a deputada estadual. Ela encabeça a única chapa formada apenas por mulheres na cidade canela-verde. O PSOL é o único partido pelo qual ela já se filiou.

NEUCIMAR FRAGA (PSD)

Neucimar Fraga tem 54 anos e já foi prefeito de Vila Velha entre 2008 e 2012. Ele tenta retomar o comando da cidade e disputa sua quarta eleição para a prefeitura. Neucimar também já foi deputado federal.

RAFAEL PRIMO (REDE)

COBERTURA ELEITORAL