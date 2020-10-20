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Eleições 2020

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vila Velha

A Gazeta realiza entrevistas em vídeo com os candidatos a prefeito das maiores cidades da Grande Vitória. Nas conversas, os postulantes apresentam e detalham suas propostas sobre os principais temas do município

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 14:50
Eleições 2020 - Arte para capa de vídeo
Candidatos a prefeito de Vila Velha foram entrevistados por A Gazeta para falar sobre as propostas de governo Crédito: Arte Geraldo Neto
Os 11 candidatos que disputam a Prefeitura de Vila Velha nas eleições de 2020 foram convidados por A Gazeta a apresentar suas propostas de governo em uma série de entrevistas. Eles responderam a perguntas sobre as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças na cidade.
Além dos questionamentos dos jornalistas, também foram feitas perguntas enviadas pelos eleitores pelas redes sociais de A Gazeta. Foram realizadas as mesmas cinco perguntas para cada postulante ao cargo de prefeito do município.
As entrevistas começaram a ser publicadas na segunda-feira (19) e seguem até sexta (23). A ordem de exibição dos vídeos é  alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
A reportagem será atualizada conforme as entrevistas com os candidatos forem publicadas.

AMARILDO LOVATO (PSL)

Amarildo Lovato tem 57 anos, é empresário e presidente municipal do PSL em Vila Velha. Já concorreu ao cargo de deputado federal em 2014, pelo PDT, mas não foi eleito. Esta é a primeira vez que disputa uma eleição para prefeito. O empresário filiou-se ao PSL em 2015, a convite de Luciano Bivar, presidente nacional do partido. 
Assista à entrevista com o candidato aqui.

ARNALDINHO BORGO (PODEMOS)

Arnaldinho Borgo tem 37 anos e está em seu segundo mandato como vereador em Vila Velha. Na Câmara, se destaca como um dos mais críticos à gestão do atual prefeito Max Filho (PSDB). É a primeira vez que ele disputa a eleição para comandar a prefeitura da cidade. Em 2018 concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não obteve sucesso. Atualmente no Podemos, Arnaldinho já foi filiado ao PMN, ao Solidariedade e ao MDB. 
Assista à entrevista com o candidato aqui. 

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CLAUDIA AUTISTA (PRTB)

Claudia Autista tem 35 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ela é pedagoga e possui especialização em educação especial. Em 2019, a candidata se filiou ao PSL, mas ficou no partido apenas por duas semanas, saindo após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deixar a sigla.  Atualmente, Claudia faz parte do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão. 
Assista à entrevista com a candidata aqui.

CORONEL WAGNER (PL)

O tenente-coronel Wagner tem 46 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ele é militar do Corpo de Bombeiros e está filiado ao PL, do ex-senador Magno Malta. A candidatura dele conta com apoio de lideranças políticas do Estado como o senador Marcos do Val (Podemos) e o deputado federal Da Vitória (Cidadania).
Assista à entrevista com o candidato aqui.

DALTON MORAIS (NOVO)

Dalton Morais tem 50 anos, é procurador federal da Advocacia Geral da União (AGU) e professor de Direito. Ele estreia nas urnas no pleito deste ano e será o primeiro candidato da história do Novo a disputar uma eleição para prefeito em Vila Velha. 
Assista à entrevista com o candidato aqui.

DOUTOR HUDSON (REPUBLICANOS)

Hudson Leal tem 56 anos e exerce o segundo mandato como deputado estadual. Nas eleições municipais de 2012, concorreu na chapa de Max Filho (PSDB) como vice-prefeito de Vila Velha. Atualmente está filiado ao Republicanos, partido que tem o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) como principal liderança política.
Assista à entrevista com o candidato aqui.

FERNANDA MARTINS (PV)

Fernanda Martins tem 43 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ela é formada em Direito e atua na área jurídica. A candidata já foi funcionária da Ouvidoria Geral de Vila Velha. Ela concorre ao cargo pelo PV, único partido pelo qual já se filiou.
Assista à entrevista com a candidata aqui.

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MAX FILHO (PSDB)

Atual prefeito de Vila Velha, Max Filho tem 52 anos e tenta a reeleição. Ele é filho do ex-governador Max Mauro e já esteve no comando da cidade outras duas vezes (2000-2008). Max já foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Esta é a sexta eleição que ele disputa para a Prefeitura de Vila Velha. 
Assista à entrevista com o candidato aqui.

MÔNICA ALVES (PSOL)

Mônica tem 60 anos e é professora de História da rede municipal de Vila Velha. Já foi candidata a vereadora e também a deputada estadual. Ela encabeça a única chapa formada apenas por mulheres na cidade canela-verde. O PSOL é o único partido pelo qual ela já se filiou. 
Assista à entrevista com a candidata aqui. 

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Consulte as informações de todos os candidatos a prefeito e vereador do ES

NEUCIMAR FRAGA (PSD)

Neucimar Fraga tem 54 anos e já foi prefeito de Vila Velha entre 2008 e 2012. Ele tenta retomar o comando da cidade e disputa sua quarta eleição para a prefeitura. Neucimar também já foi deputado federal.
Assista à entrevista com o candidato aqui. 

RAFAEL PRIMO (REDE)

Rafael Primo é administrador e tem 39 anos. Ele disputa sua segunda eleição, a primeira para prefeito de Vila Velha. Rafael tem apoio do senador Fabiano Contarato (Rede) e do prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede). A candidatura dele foi barrada pela Justiça Eleitoral, devido à falta de prestação de contas da campanha em 2018, quando ele concorreu ao cargo de deputado estadual. O candidato recorre da decisão e, por enquanto, segue na disputa. 
Assista à entrevista com o candidato aqui. 

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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