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Eleições 2020

Arnaldinho Borgo: veja as propostas do candidato a prefeito de Vila Velha

A Gazeta entrevistou o vereador e candidato para comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 16:07

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:07

O candidato a prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista do vereador é a segunda da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Solidariedade indicou vice a Arnaldinho durante convenção
Arnaldinho Borgo, candidato a prefeito de Vila Velha, e o vice na chapa Victor Linhalis Crédito: Divulgação
Arnaldinho Borgo  tem 37 anos e está em seu segundo mandato como vereador em Vila Velha. Na Câmara, se destaca como um dos mais críticos à gestão do atual prefeito Max Filho (PSDB). É a primeira vez que ele disputa a eleição para comandar a prefeitura da cidade. Em 2018 concorreu ao cargo de deputado estadual, mas não obteve sucesso. Atualmente no Podemos, Arnaldinho já foi filiado ao PMN, ao Solidariedade e ao MDB. Confira o perfil completo dele aqui

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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