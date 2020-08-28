Prédio da sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília Crédito: Roberto Jayme/TSE

7h às 17 h no primeiro turno, em 15 de novembro. Nos locais onde for necessário, esse horário também vai valer para o segundo turno, em 29 de novembro. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , ministro Luís Roberto Barroso, decidiu ampliar o horário de votação nas eleições municipais deste ano em uma hora, devido à pandemia do novo coronavírus . O horário será dasno primeiro turno, em 15 de novembro. Nos locais onde for necessário, esse horário também vai valer para o segundo turno, em 29 de novembro.

Your browser does not support the audio element. TSE amplia horário de votação nas eleições municipais em uma hora

O horário de 7h as 10h será preferencial para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19.

O objetivo da Justiça Eleitoral, com a definição tomada nesta quinta-feira (27), é garantir mais tempo para que os eleitores votem com segurança e tentar reduzir a possibilidade de aglomeração nos locais de votação.

O novo horário foi definido após análise de estatísticos do tribunal e avaliação de uma consultoria técnica, formada por especialistas do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Insper e Universidade de São Paulo (USP). O TSE também recebeu orientação de consultoria sanitária formada pela Fiocruz, Hospital Sírio Libanês e Hospital Albert Einstein.

Barroso afirmou que a antecipação do início da votação para 7h  em lugar da extensão para 18 h  atende a um pedido dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).

"Após ouvirmos os presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais e os respectivos diretores-gerais, ficou decidido, por unanimidade, que este horário será de 7 horas da manhã as 17 horas. Não foi possível estender para mais tarde do que isso porque, em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência", disse.

O ministro lembrou ainda que o TSE adotará "todas as medidas possíveis e razoáveis" para garantir a segurança dos eleitores e mesários no dia da votação. Ele lembrou que um grupo de empresas e de entidades de classe doará equipamentos de proteção individual, como máscaras, protetores faciais (face shiels) e álcool em gel e spray para quem trabalhar na eleição, além de álcool em gel para que eleitores higienizem as mãos nas seções de todo o país.

IMPORTÂNCIA DO VOTO

Barroso ressaltou que, apesar do momento delicado para a saúde pública do país, os eleitores podem e devem exercer o direito do voto  com todos os cuidados necessários , uma vez que esse é o instrumento pelo qual os cidadãos definem os rumos do país.