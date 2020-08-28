Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

TSE amplia horário de votação nas eleições municipais em uma hora

Os eleitores deverão comparecer às urnas das 7h às 17h no dia 15 de novembro. Em caso de segundo turno, o horário será o mesmo em 29 de novembro. Mudança ocorreu devido à pandemia da Covid-19

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:09
Prédio da sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília
Prédio da sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília Crédito: Roberto Jayme/TSE
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, decidiu ampliar o horário de votação nas eleições municipais deste ano em uma hora, devido à pandemia do novo coronavírus. O horário será das 7h às  17 h no primeiro turno, em 15 de novembro. Nos locais onde for necessário, esse horário também vai valer para o segundo turno, em 29 de novembro.
TSE amplia horário de votação nas eleições municipais em uma hora
O horário de 7h as 10h será preferencial para pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19.
O objetivo da Justiça Eleitoral, com a definição tomada nesta quinta-feira (27),  é garantir mais tempo para que os eleitores votem com segurança e tentar reduzir a possibilidade de aglomeração nos locais de votação. 
O novo horário foi definido após análise de estatísticos do tribunal e avaliação de uma consultoria técnica, formada por especialistas do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), Insper e Universidade de São Paulo (USP). O TSE também recebeu orientação de consultoria sanitária formada pela Fiocruz, Hospital Sírio Libanês e Hospital Albert Einstein.
Barroso afirmou que a antecipação do início da votação para 7h  em lugar da extensão para 18 h  atende a um pedido  dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs).
"Após ouvirmos os presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais e os respectivos diretores-gerais, ficou decidido, por unanimidade, que este horário será de 7 horas da manhã as 17 horas. Não foi possível estender para mais tarde do que isso porque, em muitas partes do Brasil, depois dessa hora, há dificuldade de transporte e há problemas de violência", disse.

Veja Também

Justiça Eleitoral do ES começa a convocar mesários para as eleições

O ministro lembrou ainda que o TSE adotará "todas as medidas possíveis e razoáveis" para garantir a segurança dos eleitores e mesários no dia da votação. Ele lembrou que um grupo de empresas e de entidades de classe doará equipamentos de proteção individual, como máscaras, protetores faciais (face shiels) e álcool em gel e spray para quem trabalhar na eleição, além de álcool em gel para que eleitores higienizem as mãos nas seções de todo o país.

IMPORTÂNCIA DO VOTO

Barroso ressaltou que, apesar do momento delicado para a saúde pública do país, os eleitores podem e devem exercer o direito do voto  com todos os cuidados necessários , uma vez que esse é o instrumento pelo qual os cidadãos definem os rumos do país.
"Estamos fazendo todo o possível para conciliar, na maior medida, a saúde pública da população com as demandas da democracia. É votando nas eleições municipais que você define o destino da sua cidade e, em última análise, os rumos do Brasil. Vote consciente", afirmou o presidente do TSE.

LEIA MAIS SOBRE A ELEIÇÃO

TSE: artistas não podem participar de lives de candidatos

Em 48 anos, cidades da Grande Vitória só tiveram 29 vereadoras

"As pessoas acreditam em informações falsas que comprovem o que elas pensam"

O que os pré-candidatos podem e não podem fazer a partir de 15 de agosto

"Vereador não é intermediário para troca de favores entre prefeito e população"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'
Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados