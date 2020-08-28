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"Livemício"

TSE: artistas não podem participar de lives de candidatos

Tribunal entendeu que seria um 'showmício' virtual. Candidatos também não podem participar de lives promovidas por artistas com o intuito de fazer campanha

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 14:41
Sessão jurisdicional do TSE por videoconferência
Sessão jurisdicional do TSE por videoconferência Crédito: Reprodução/Ascom/TSE
Agência Brasil
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou nesta sexta-feira (28), por unanimidade, ser vedada a apresentação de artistas, como cantores e atores, sejam estes remunerados ou não, em transmissões ao vivo pela internet (lives) feitas por candidatos.
Candidatos também não podem participar de lives promovidas por artistas com o intuito de fazer campanha eleitoral.
O entendimento foi proferido em resposta a uma consulta do Psol, que havia indagado ao TSE se, levando em consideração o contexto da pandemia de Covid-19, seria permitida a realização de apresentação dos candidatos aos eleitores juntamente com atores, cantores e outros artistas através de shows (lives eleitorais) não remunerados e realizados em plataforma digital.

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O relator da consulta, ministro Luís Felipe Salomão, entendeu que as lives com candidatos e a apresentação de artistas equivalem a showmícios, que são proibidos pela legislação eleitoral. Para o magistrado, é irrelevante que tais eventos sejam realizados em uma plataforma diferente.
Aliás, o potencial de alcance desses eventos, quando realizados e transmitidos pela internet, é inequivocamente maior em comparação com o formato presencial, dada a notória amplitude desse meio de comunicação, acessível por qualquer pessoa em quase todos os lugares, disse Salomão em seu voto.

"LIVEMÍCIOS"

Para vedar o que chamou de livemícios, o ministro aplicou o artigo 39 da Lei das Eleições (9.504/1997), que proíbe a realização de showmício e de evento assemelhado para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral.
Ao votar, Salomão afirmou ainda que o cenário de pandemia atualmente vivido em nosso país não autoriza por si só transformar em lícita conduta expressamente vedada pela legislação de regência. O entendimento dele foi seguido por todos os outros seis ministros que compõem o TSE.

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O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, lembrou que a constitucionalidade da norma que proibiu a realização de showmício (Lei n 11.300/2006) está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal (STF), particularmente na hipótese em que não haja remuneração.
No entanto, como há um texto legal em vigor não declarado inconstitucional, penso que a posição adotada pelo ministro Luís Felipe Salomão é a que corresponde a interpretação adequada da lei em vigor, finalizou.

PRÉ-CANDIDATO PODE APARECER EM LIVES SEM ARTISTAS E SEM PEDIR VOTO

O TSE já afirmou, no entanto, que os pré-candidatos podem aparecer em lives na internet ou aparecer na mídia em geral, inclusive em entrevistas, embora não possam pedir votos antes de 27 de setembro, quando se inicia o período de campanha.

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