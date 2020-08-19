"Vereador não é intermediário para troca de favores entre prefeito e população"

"Fake news" é um câncer, é um problema sério que sempre existiu. Mas agora os antigos boatos são ampliados pela internet. No passado, era muito comum falar mal de um candidato, inventar histórias para prejudicar na eleição. Era bem comum dizer que depois de passar o dia cumprimentando pessoas mais pobres, um candidato lavava a mão com álcool. E para desmentir isso não era tão fácil. Até porque, naquela época, o candidato era o último a saber disso. Hoje, por mais que na internet tudo se dissemine mais rápido, o atingido pela "fake news" também acaba sabendo mais rápido. E quanto mais cedo souber, tem mais chance de desmentir. É importante o candidato ter um grupo para monitorar aquilo que é compartilhado sobre ele e então estabelecer estratégias para, em caso de desinformação, desmentir. Mas também tem o outro lado, que merece cuidado. O do candidato se deixar seduzir pela "fake news". Chega uma mensagem contra alguém que você não gosta ou a favor de quem você gosta e você tende a passar aquilo indiretamente para os outros. Tem que ter cuidado com o que compartilha. Um candidato não pode se seduzir por uma fake news, porque mais cedo ou mais tarde vai ser desmascarado.