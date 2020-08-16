"As pessoas acreditam em informações falsas que comprovem o que elas pensam"

Nosso objetivo era buscar "vacinas", ou seja, ferramentas que pudessem reduzir o volume de desinformação que as pessoas estavam recebendo antes das eleições de 2018. Separamos três grupos. Para o primeiro, mostramos conteúdos falsos em meio a conteúdos verdadeiros e perguntávamos se eles acreditavam ou não naquilo. Para o segundo grupo, testamos se mostrar uma pessoa citada em um conteúdo falso desmentindo aquele ataque surtia algum efeito para o leitor (autodefesa). Para um terceiro grupo, mostramos uma notícia de jornal, com agências de checagem profissionais, apontando que aquele conteúdo era falso. Fizemos uma rodada em maio de 2018, antes da eleição, e outra em outubro, mais próximo da votação. Descobrimos que, em maio, a estratégia de autodefesa não funcionava, as pessoas não acreditavam. Mas a checagem tinha resultado positivo. De um índice de 30% de pessoas que acreditavam em conteúdo falso, ao terem acesso a checagens, esse percentual caía para 12%. Ao replicar o estudo em outubro, vimos que o efeito da checagem desapareceu. Ou seja, durante a eleição, nem autodefesa, ou seja, ouvir o outro lado, nem a checagem são capazes de mudar a opinião de quem acredita em fake news.