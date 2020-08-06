Justiça do Rio manda Marcos do Val apagar publicações contra Jean Wyllys

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) informou, por nota, que vai cumprir a decisão, mas vai recorrer Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que o senador Marcos do Val (Podemos) exclua publicações realizadas em duas de suas redes sociais contra o ex-deputado Jean Wyllys (PSOL), consideradas ofensivas e difamatórias. A decisão liminar (provisória), da juíza Marcia Santos Capanema, do 5º Juizado Especial Cível, ordenou que sejam apagadas as postagens em que ele relacionou, sem qualquer prova, Wyllys a Adélio Bispo, o responsável pelo atentado a Bolsonaro

A determinação é que ele delete as publicações em um prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 1 mil enquanto perdurarem as publicações. Desde o dia em que as publicações foram feitas, em 27 de abril, já obtiveram um alcance expressivo, com 24 mil interações, mais de 11 mil comentários e 17 mil compartilhamentos no Facebook. No Instagram, 22 mil pessoas curtiram o post.

A ação apresentada por Jean Wyllys contra Marcos do Val consiste em um pedido de indenização por danos morais. Na decisão em que concedeu a medida cautelar, a magistrada destacou que, embora Do Val seja parlamentar, não se pode compreender que a imunidade concedida a ele pela Constituição seja de natureza absoluta, e sim relativa, sendo necessária a manifestação do pensamento conexa ao exercício do mandato, o que não ocorreu neste caso.

Ela avaliou que tratando-se de uma colisão entre direitos fundamentais, em que de um lado está o direito à informação e de outro o direito de tutela à intimidade, o critério utilizado para solução do conflito é a Teoria da Ponderação.

"Ao exame do caso concreto, verifico que foram publicadas informações, tentando vincular a imagem da parte autora à prática de crime de homicídio, note-se, sem lastro probatório ou indícios suficientes de autoria, o que de certa forma vem também incitando várias pessoas a compartilharem essa notícia, além de incitar o ódio em relação à pessoa do autor" Marcia Santos Capanema - Juíza

"Desse modo, constato que neste caso está ocorrendo abuso do direito de informação, o qual se não obstado, poderá acarretar sérios problemas à segurança do autor, razão por que, concluo pela violação à dignidade da pessoa humana", completou.

Post do senador Marcos do Val relaciona, sem qualquer prova, ex-deputado a homem que esfaqueou Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook Marcos Do Val

POLÍCIA FEDERAL CONCLUIU QUE NÃO HOUVE MANDANTE

No Twitter, Jean Wyllys repercutiu a decisão judicial sobre a publicação de Do Val.

Mais uma vitória contra caluniadores e difamadores: dessa vez contra um dos piores deles: https://t.co/eWjK1fbwzd — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) August 6, 2020

CARLOS BOLSONARO JÁ TEVE QUE APAGAR POST CONTRA DO VAL

MARCOS DO VAL DIZ QUE VAI RECORRER