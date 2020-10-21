Fernanda Martins: veja as propostas da candidata a prefeita de Vila Velha

A candidata a prefeita de Vila Velha Fernanda Martins (PV) responde a perguntas sobre as propostas dela para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista é a sétima da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 têm sido publicadas desde segunda-feira (19) e seguem até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Formada em Direito, Fernanda Martins (PV) tem 43 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ela já foi funcionária da Ouvidoria Geral de Vila Velha e presidente da Comissão de Licitação do Detran-ES. Atualmente, atua na área jurídica. Confira o perfil completo dela aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.