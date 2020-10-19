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Eleições 2020

Amarildo Lovato: veja as propostas do candidato a prefeito de Vila Velha

A Gazeta entrevistou o empresário e candidato para comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 14:58

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 14:58

O candidato a prefeito de Vila Velha Amarildo Lovato (PSL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista do empresário é a primeira da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 serão publicadas desta segunda-feira (19) até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Candidato 2020
Amarildo Lovato é candidato a prefeito de Vila Velha  Crédito: Divulgação/Assessoria
Amarildo Lovato tem 57 anos, é empresário e presidente municipal do PSL em Vila Velha. Já concorreu ao cargo de deputado federal em 2014, pelo PDT, mas não foi eleito. Esta é a primeira vez que disputa uma eleição para prefeito. O empresário filiou-se ao PSL em 2015, a convite de Luciano Bivar, presidente nacional do partido. Confira o perfil completo dele aqui.

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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