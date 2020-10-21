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Eleições 2020

Doutor Hudson: veja as propostas do candidato a prefeito de Vila Velha

A Gazeta entrevistou o deputado estadual e candidato a comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 15:33

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 15:33

O candidato a prefeito de Vila Velha Doutor Hudson (Republicanos) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista do deputado estadual é a sexta da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 têm sido publicadas desde segunda-feira (19) e seguem até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Deputado estadual Hudson Leal
Doutor Hudson é candidato a prefeito de Vila Velha Crédito: Tati Beling/Assembleia
O deputado estadual Hudson Leal tem 56 anos e está no segundo mandato na Assembleia Legislativa. Na Casa, ele faz parte do grupo de parlamentares que defende o uso da hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada cientificamente para o tratamento da Covid-19. Hudson é médico anestesista e atualmente está filiado ao Republicanos. Antes disso, passou por PTN, Podemos e PRP, hoje incorporado ao Patriota. 

Veja Também

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vila Velha

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

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