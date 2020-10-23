Eleições 2020

Rafael Primo: veja as propostas do candidato a prefeito de Vila Velha

A Gazeta entrevistou o administrador e candidato a comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Saiba as propostas dele para áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. Veja vídeo
Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 15:12

O candidato a prefeito de Vila Velha Rafael Primo (Rede) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista do administrador é a última da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo:
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 têm sido publicadas desde segunda-feira (19) e seguem até esta sexta (23). A ordem de divulgação das conversas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
Rafael Primo é candidato a prefeito de Vila Velha Crédito: Rafael Segatto/ Candela
Rafael Primo é administrador e tem 39 anos. Ele disputa sua segunda eleição, a primeira para prefeito de Vila Velha. Rafael tem apoio do senador Fabiano Contarato (Rede) e do prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede).
 A candidatura de Rafael Primo foi barrada pela Justiça Eleitoral na última segunda-feira (19) porque ele não prestou contas dos gastos da campanha de 2018, quando disputou o cargo de deputado estadual. O candidato, contudo, pode recorrer e permanecer na disputa. Antes de ser filiado à Rede, ele integrou o PCdoB. Confira o perfil completo dele aqui. 

Veja as entrevistas com as propostas dos candidatos a prefeito de Vila Velha

COBERTURA ELEITORAL

As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.

