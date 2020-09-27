Candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições 2020: veja quem são

Os eleitores de Vila Velha terão 11 opções para escolher quem vai governar a cidade pelos próximos quatro anos. Os postulantes ao cargo mais importante do município tiveram até as 19h deste sábado (26) para realizar o registro na Justiça Eleitoral. O primeiro turno vai acontecer no dia 15 de novembro.
Mesmo com as candidaturas registradas, o número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências. Veja abaixo os nomes registrados. A Gazeta vai atualizar a lista caso ocorram mudanças.
O número de 11 candidatos na cidade canela-verde é superior ao das três últimas eleições municipais. Em 2016, foram sete concorrentes; em 2012 foram cinco; e em 2008 foram seis candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Como Vila Velha possui mais de 200 mil eleitores (são 315.224 em 2020), se nenhum candidato obtiver 50% dos votos válidos mais um, haverá segundo turno no dia 29 de novembro.