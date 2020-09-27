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Disputa na Capital

Candidatos a prefeito de Vitória nas eleições 2020: veja quem são

Na Capital do ES, 13 candidatos se registraram na Justiça Eleitoral para concorrer ao comando da cidade. Confira a lista com os nomes

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 07:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 07:12
Data: 19/03/2020 - ES - Vitória - Prefeitura de Vitória - Os efeitos do coronavírus na Grande Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Prefeitura de Vitória: escolha do novo nome para comandar a cidade será em 15 de novembro Crédito: Fernando Madeira
O comando da Prefeitura de Vitória será disputado por 13 candidatos nas eleições de 2020. O número de postulantes ao cargo de prefeito mais que dobrou em comparação com a última eleição, em 2016. Na ocasião, cinco pessoas concorreram à cadeira de chefe do Executivo da Capital do Espírito Santo.  
Os candidatos tiveram até as 19h deste sábado (26) para realizar o registro na Justiça Eleitoral, e as informações serão disponibilizadas pela Corte durante os próximos dias. O número de candidatos pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências.
O primeiro turno da eleição municipal ocorrerá em 15 de novembro. Como Vitória tem mais de 200 mil eleitores (mais precisamente 251.464 eleitores aptos a votar), há possibilidade de haver segundo turno, que será em 29 de novembro. 
Atualização: Em 28 de setembro, o site do TSE registrou mais um candidato em Vitória, Fabio Louzada (MDB). A candidatura, no entanto, é contestada por integrantes do próprio partido, que consta, também no site do TSE, na coligação de Lorenzo Pazolini (Republicanos).
O novo prefeito, que tomará posse em 1º janeiro, sucederá Luciano Rezende (Cidadania), que está há quase oito anos no cargo e, por isso, não pode tentar a reeleição. 

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