Candidatos a prefeito de Vitória nas eleições 2020: veja quem são

Prefeitura de Vitória: escolha do novo nome para comandar a cidade será em 15 de novembro Crédito: Fernando Madeira

O comando da Prefeitura de Vitória será disputado por 13 candidatos nas eleições de 2020. O número de postulantes ao cargo de prefeito mais que dobrou em comparação com a última eleição, em 2016. Na ocasião, cinco pessoas concorreram à cadeira de chefe do Executivo da Capital do Espírito Santo

Os candidatos tiveram até as 19h deste sábado (26) para realizar o registro na Justiça Eleitoral, e as informações serão disponibilizadas pela Corte durante os próximos dias. O número de candidatos pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências.

O primeiro turno da eleição municipal ocorrerá em 15 de novembro. Como Vitória tem mais de 200 mil eleitores (mais precisamente 251.464 eleitores aptos a votar), há possibilidade de haver segundo turno, que será em 29 de novembro.

Atualização: Em 28 de setembro, o site do TSE registrou mais um candidato em Vitória, Fabio Louzada (MDB). A candidatura, no entanto, é contestada por integrantes do próprio partido, que consta, também no site do TSE, na coligação de Lorenzo Pazolini (Republicanos).