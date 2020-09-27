Candidatos a prefeito de Cariacica nas eleições 2020: veja quem são

Os número de candidatos à Prefeitura de Cariacica neste ano mais do que triplicou em relação às eleições de 2016. Até as 19 horas deste sábado (26), prazo final para registro de candidaturas, 14 chapas majoritárias foram inscritas na Justiça Eleitoral e vão disputar a preferência do eleitoral no dia 15 de novembro, data do primeiro turno.
Mesmo com as candidaturas registradas, o número de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências. Veja abaixo os nomes registrados. A Gazeta vai atualizar a lista caso ocorram mudanças.
Cariacica é governada atualmente por Juninho (Cidadania), que está terminando seu segundo mandato e, por isso, não pode concorrer neste ano. Nas eleições de 2016, quando o atual prefeito foi reeleito, a cidade teve apenas quatro candidatos.
Como Cariacica possui mais de 200 mil eleitores (são 262.414 em 2020), se nenhum candidato obtiver 50% dos votos válidos mais um, haverá segundo turno no dia 29 de novembro.