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Corrida eleitoral

Candidatos a prefeito da Serra nas eleições de 2020: veja quem são

Oito candidaturas foram lançadas para concorrer à Prefeitura da Serra em novembro. Número é maior do que o registrado em 2016

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 10:18
Prefeitura da Serra vai contratar professores efetivos e temporários
Prefeitura da Serra: escolha do novo prefeito será em 15 de novembro Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Oito candidatos vão disputar, no dia 15 de novembro, o voto dos eleitores da Serra para conquistar a cadeira de prefeito da cidade. As candidaturas foram registradas até as 19h deste sábado (26), quando se encerrou o prazo na Justiça Eleitoral. O número de concorrentes ao Executivo municipal é maior do que em 2016, quando cinco candidatos se apresentaram nas urnas. 
Apesar dos nomes lançados, a quantidade de candidatos ainda pode mudar, já que a Justiça Eleitoral precisa aprovar o registro das candidaturas e pode haver desistências. Veja abaixo quem são os concorrentes ao pleito deste ano. A Gazeta vai atualizar a lista caso ocorram mudanças.
Até as 19h34 de 28 de setembro, 12.260 nomes foram inscritos na disputa para os cargos de prefeito, vice e vereador no pleito municipal de 2020 no Espírito Santo. Em 2016, foram 10.462, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Atualização: No dia 28 de setembro, o TSE registrou mais uma candidatura na Serra. Márcio Greik (MDB) entrou para a lista dos nomes que disputam a prefeitura. A candidatura, no entanto, é contestada por integrantes do próprio partido. O site do TSE também registra, ao mesmo tempo, o MDB na coligação de Vandinho Leite (PSDB).
A Serra possui mais de 200 mil eleitores (são 327.670 em 2020), o que permite que seja realizado segundo turno caso nenhum candidato obtenha 50% dos votos válidos mais um. Em 2020, o segundo turno é no dia 29 de novembro.
O atual prefeito, Audifax Barcelos (Rede), está no segundo mandato consecutivo e, por isso, não pode tentar a reeleição. 

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