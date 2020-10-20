Dalton Morais: veja as propostas do candidato a prefeito de Vila Velha

O candidato a prefeito de Vila Velha Dalton Morais (Novo) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista do procurador federal da Advocacia Geral da União (AGU) é a quinta da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 serão publicadas até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O procurador federal da Advocacia Geral da União Dalton Morais (Novo) tem 50 anos e estreia nas urnas este ano. Ele é professor de Direito e o primeiro candidato a prefeito da história do Novo em Vila Velha. Para representar o partido nas eleições municipais, ele passou por um processo seletivo. Dalton também foi aprovado e frequentou o curso do movimento RenovaBR para formação de líderes políticos em 2019. Confira o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.