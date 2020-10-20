Coronel Wagner: veja as propostas do candidato a prefeito de Vila Velha

O candidato a prefeito de Vila Velha Coronel Wagner (PL) responde a perguntas sobre as propostas dele para as áreas de saneamento básico, assistência social, economia e finanças. A entrevista do militar do Corpo de Bombeiros é a quarta da série de conversas com os políticos que querem comandar a cidade canela-verde pelos próximos quatro anos. Veja o vídeo abaixo.
As entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha nas eleições municipais de 2020 serão publicadas até sexta-feira (23). A ordem de divulgação das conversas é a alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
O tenente-coronel Wagner tem 46 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ele é militar do Corpo de Bombeiros e foi, por muito tempo, o porta-voz da corporação no Espírito Santo. Ele é também um dos fundadores do Projeto Político Militar no Estado, que estimula a participação de militares em processos eleitorais. Coronel Wagner concorre ao cargo de prefeito pelo PL, do ex-senador Magno Malta. A candidatura dele é apoiada por lideranças políticas do Estado como o senador Marcos do Val (Podemos) e o deputado federal Da Vitória (Cidadania). Confira o perfil completo dele aqui.
COBERTURA ELEITORAL
As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura eleitoral de A Gazeta neste ano. Os eleitores podem conferir as informações sobre as eleições no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp e pelo Telegram.
O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 15 de novembro. Já o segundo turno, se houver, será em 29 de novembro. As votações ocorrem das 7h às 17h. O horário das 7h às 10h é prioritário para idosos, devido à pandemia do novo coronavírus.