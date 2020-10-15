Onze candidatos disputam a Prefeitura de Vila Velha Crédito: Arte Geraldo Neto

O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), e o ex-prefeito da cidade Neucimar Fraga (PSD) estão tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de Vila Velha , de acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta e publicada nesta quinta-feira (15), faltando um mês para o dia da votação.

Max tem 26% e Neucimar, 24% das intenções de voto. Como a margem de erro da pesquisa é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.

Your browser does not support the audio element. Ibope - Max Filho e Neucimar tecnicamente empatados em Vila Velha

Esse é o retrato da corrida na cidade canela-verde na pesquisa estimulada, quando os pesquisadores mostram previamente os nomes dos candidatos aos entrevistados. Atrás de Max e Neucimar estão Arnaldinho Borgo (Podemos ), com 14%, Amarildo Lovato (PSL) e Mônica Alves (PSOL), com 3% cada um.

No extremo da margem de erro (se Neucimar tiver cinco pontos a menos e Arnaldinho cinco a mais) Arnaldinho e Neucimar também estão tecnicamente empatados.

Se a eleição para prefeito de Vila Velha fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada)

Na espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados, Max e Neucimar aparecem mais uma vez tecnicamente empatados. E Arnaldinho segue em terceiro, empatado com Neucimar também considerando a oscilação da margem de erro.

Os dois candidatos que lideram a pesquisa são velhos conhecidos dos eleitores de Vila Velha e se enfrentaram em outros pleitos. Na última eleição municipal, Max levou a melhor, vencendo Neucimar no segundo turno.

Os dois são também os que têm a maior rejeição, os mais citados quando a pergunta é em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum. Max, aliás, destaca-se nesse quesito nada positivo: tem 44% de rejeição. Neucimar tem 36%.

Max Filho é o único prefeito da Grande Vitória que disputa a reeleição. Os outros já estão terminando o segundo mandato consecutivo.

Além da máquina a seu favor, Max tem o partido do governador Renato Casagrande (PSB) como um dos seus aliados na cidade.

O atual prefeito já comandou Vila Velha em gestões passadas, exercendo dois mandatos (2001-2008). Em 2012, tentou retornar à prefeitura, mas nem sequer foi para o segundo turno.

Naquele ano, Neucimar também disputou o pleito, tentando a reeleição para prefeito. Ele foi derrotado por Rodney Miranda (DEM). Neucimar governou Vila Velha por um mandato (2009-2012), logo após a saída de Max do cargo. Em 2018, ele disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas não foi eleito.

Ficou como suplente e, se não for eleito prefeito, pode ficar com uma vaga na Câmara se o deputado federal Sergio Vidigal (PDT) vencer na Serra ou se a deputada federal Norma Ayub (DEM) conquistar a Prefeitura de Marataízes.

Em terceiro lugar, Arnaldinho Borgo é vereador de Vila Velha. Era filiado ao MDB, mas deixou o partido porque a sigla tinha o deputado estadual Doutor Hércules como pré-candidato à prefeitura. Hércules, no entanto, acabou desistindo de disputar e apoia Neucimar Fraga.

Se a eleição para prefeito fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria para prefeito de Vila Velha? (Espontânea)

EXTREMOS LADO A LADO, NOS NÚMEROS

O empresário Amarildo Lovato (PSL), que cita repetidamente o nome do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) na campanha, aparece com 3% na pesquisa estimulada e não é lembrado nem por 1% na espontânea.

O mesmo acontece com a candidata do PSOL, a professora Mônica Alves. Os dois, aliás, têm o mesmo percentual de rejeição: 8%.

REJEIÇÃO

Se Max e Neucimar são os mais rejeitados, o terceiro a quem os eleitores mais dizem não é o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Wagner Borges (PL), que conta com o apoio do ex-senador Magno Malta e do pastor Silas Malafaia.

Dentre estes candidatos a prefeito de Vila Velha, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum?

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

Independentemente de em quem o entrevistado pretende votar, o Ibope também perguntou quem o eleitor avalia que vai ser eleito.

Como resultado, 31% apontaram Max Filho, 27% apostaram em Neucimar e 10% em Arnaldinho Borgo, seguido pelos demais com percentuais a partir de 2%.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo Prefeito de Vila Velha?