Arnaldinho Borgo (Podemos) e Neucimar Fraga (PSD) lideram a disputa pelos votos dos eleitores que avaliam de forma negativa a gestão do atual prefeito Max Filho (PSDB) Crédito: Arte: Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Neucimar e Arnaldinho disputam votos dos insatisfeitos com Max em Vila Velha

O ex-prefeito de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD) e o vereador Arnaldinho Borgo (Podemos) aparecem entre as principais escolhas dos eleitores que estão insatisfeitos com a gestão do prefeito Max Filho (PSDB) . Entre os entrevistados que avaliam como ruim ou péssima a atual administração, 31% afirmaram que votariam em Neucimar caso a eleição de novembro fosse hoje. Já Arnaldinho foi citado por 21% dos eleitores.

Os dois também são citados como opção de voto daqueles que avaliam como regular a gestão do atual prefeito. Neucimar possui 24% das intenções de voto desse grupo. Já Arnaldinho, 13%. 26% dos eleitores que consideram a administração de Max Filho "regular", votariam nele novamente.

As intenções de voto do atual prefeito são mais expressivas entre o eleitorado que o avalia como "bom" ou "ótimo" gestor, estrato em que atinge 67% das intenções de voto. Os dados são de pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta.

Como a margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos, no extremo da margem (se Neucimar tiver cinco pontos a menos e Arnaldinho cinco a mais) Arnaldinho e Neucimar também estão tecnicamente empatados.

Max Filho, por sua vez, tem o maior índice de rejeição do eleitorado: 44% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Assim, há espaço para crescimento dos adversários do prefeito.

Confira o gráfico que mostra a avaliação da gestão atual pelos eleitores de cada candidato na disputa pela prefeitura:

DE UMA MANEIRA GERAL, COMO O (A) SENHOR (A) CLASSIFICA A ADMINISTRAÇÃO DO PREFEITO MAX FILHO? O(A) SR (A) ACHA QUE ELA ESTÁ SENDO:

A pesquisa traz um cruzamento mostrando como os eleitores avaliam a gestão atual e em quem votariam na disputa pela prefeitura.

Neucimar e Max Filho possuem uma rivalidade antiga nas urnas. Em 2012, eles concorreram à prefeitura, mas os dois saíram derrotados. Nas últimas eleições, eles voltaram a se enfrentar, disputando o segundo turno em Vila Velha. Max acabou levando a melhor.

Já Arnaldinho, apesar de nunca ter enfrentado Max no pleito, faz oposição ao prefeito na Câmara municipal. Ele é um dos vereadores mais críticos da atual gestão. Arnaldinho estava filiado ao MDB, mas a sigla já tinha a pré-candidatura do deputado estadual Doutor Hércules a prefeito de Vila Velha. Hércules, no entanto, desistiu de disputar e apoia Neucimar.

ESCOLARIDADE

Na análise conforme a escolaridade, a principal escolha entre os eleitores que possuem ensino superior, nas intenções de voto para prefeito de Vila Velha, é por Neucimar Fraga. Max Filho aparece liderando como o mais mencionado entre aqueles que completaram somente o ensino fundamental.

Entre aqueles que cursaram uma faculdade, 23% pretende votar em Neucimar. Arnaldinho Borgo é o segundo mais citado por esse grupo, com 18% das intenções. 17% dos eleitores com ensino superior apontaram o nome de Max Filho.

O atual prefeito é mais citado conforme diminui a escolaridade dos entrevistados. Ele lidera entre os eleitores que possuem apenas ensino fundamental, sendo lembrado por 36% deles. Max também tem a maior parte das intenções de voto daqueles que possuem ensino médio, com 23%.

VEJA OS DADOS NO GRÁFICO DE ACORDO COM A ESCOLARIDADE DOS ELEITORES:

Apesar de Neucimar ser o candidato mais lembrado entre aqueles que possuem ensino superior, a maior parte do eleitorado do ex-prefeito tem baixa escolaridade. Ele foi lembrado por 27% dos entrevistados que possuem ensino fundamental.

RENDA FAMILIAR

Neucimar se destaca entre os eleitores de baixa renda. Ele lidera as intenções de voto daqueles que declaram receber menos de um salário mínimo (29%). Ele também é o mais citado por pessoas com renda média familiar de mais de 1 a 2 salários mínimos (33%).

Já Max é o mais lembrado por eleitores de classe alta, com mais de cinco salários mínimos (23%). A maior parte do seu eleitorado, contudo, ganha menos de um salário mínimo (28%).

Arnaldinho se sai melhor entre os entrevistados com renda média familiar de mais de 2 a 5 salários mínimos, sendo citado por 22% deles. Nesse grupo, ele vem logo atrás do atual prefeito, que possui 27% das intenções de voto.

CONFIRA O GRÁFICO DE ACORDO COM A RENDA FAMILIAR:

DIVISÃO POR FAIXA ETÁRIA

As menções a Neucimar também são um pouco mais acentuadas entre os homens, na comparação com as mulheres (tem 28% entre eles e 20% entre elas), mas a divisão, no geral, é homogênea.