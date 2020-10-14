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Podcast #26

Papo de Colunista analisa a pesquisa A Gazeta/Ibope para prefeito de Vitória

Primeira pesquisa do Ibope para A Gazeta traz o retrato da corrida eleitoral para a Capital a um mês do 1º turno. Nesta quarta-feira (14), nossos colunistas analisaram os resultados e a situação dos candidatos. Venha conferir!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 12:20

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 12:20

Detalhar e analisar os resultados da primeira pesquisa A Gazeta/Ibope sobre o cenário eleitoral em Vitória foi a missão dos nossos colunistas no bate-papo desta quarta-feira (14), que foi transmitido em live na tarde desta quarta-feira (7). Acompanhe a conversa e aperte o play para ouvir o episódio. 
Publicado na noite desta terça-feira (13), o levantamento traz uma série de dados sobre o retrato da corrida eleitoral rumo à Prefeitura de Vitória neste momento:  das intenções de voto espontâneas e estimuladas dos candidatos aos índices de rejeição de cada um, passando pela avaliação do governo Casagrande e da administração de Luciano Rezende na Capital.
Quem larga na frente e pode ser apontado como favorito a esta altura do processo? Como estão posicionados os demais? O que pode fazer quem larga atrás para alcançar e ultrapassar os líderes? Quem tem os maiores índices de rejeição? A atual gestão é bem avaliada? Que conclusões podemos tirar do cruzamento dos dados?
As respostas para essas perguntas, a praticamente um mês do 1º turno (marcado para 15 de novembro), poderão até redirecionar as estratégias de campanha dos diversos concorrentes (em Vitória, são 13), em uma eleição de tiro curto. 
Um spoiler: confirmando a nossa análise inicial, registrada no papo do dia 30 de setembro, a pesquisa A Gazeta/Ibope indica que muito dificilmente a eleição a prefeito de Vitória será decidida em turno único. Segundo turno à vista! Resta saber quem serão os dois que estarão lá. 
O bate-papo entre Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas também pode ser conferido no episódio #26 do Papo de Colunista, que está disponibilizado em formato podcast nas plataformas de streaming.
As análises sobre a pesquisa A Gazeta/Ibope para prefeito de Vitória
As análises sobre a pesquisa A Gazeta/Ibope para prefeito de Vitória Crédito: Arte Marcelo Franco

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