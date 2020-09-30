Papo de Colunista: Eleições no ES em tempos de pandemia

O Papo de Colunista está de volta, e em novo formato! Nesta quarta-feira (30), o bate-papo dos colunistas de A Gazeta será transmitido ao vivo no Facebook de A Gazeta e também aqui, no nosso portal. Depois da live, ele será disponibilizado em formato podcast nas plataformas de streaming, nesta quinta-feira (1º). Aperte o play para ouvir o episódio.
No primeiro episódio dessa nova temporada, Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas falam sobre o início da campanha eleitoral e as mudanças que teremos – ou que já estamos vivendo – nas eleições municipais deste ano tão atípico, devido à pandemia do novo coronavírus, que exige uma série de cuidados e restrições inéditas.
Em plena crise sanitária, quais as novas regras impostas pela Justiça Eleitoral? Como isso muda os planos dos candidatos a prefeito e vereador nas nossas cidades? E como essas transformações afetam diretamente o eleitor? Em matéria eleitoral, qual é o “novo normal”?
A campanha foi inaugurada oficialmente no último domingo (27) e, desde a véspera, já temos a lista completa de candidatos no Espírito Santo. Quais as primeiras conclusões e curiosidades que podemos tirar dessa relação de postulantes nos maiores municípios?
Esses e outros pontos farão parte deste retorno do Papo, interrompido desde março por conta justamente da pandemia. Também em razão da crise sanitária, que não nos permite baixar a guarda, os nossos quatro colunistas farão a live fisicamente separados (cada um no seu quadrado), mas com aquela conexão que sempre foi marca do programa.
"Queríamos retornar já há algum tempo, mas esbarrávamos em questões técnicas, já que não poderíamos estar no mesmo estúdio em função da pandemia. Surgiu então a ideia da live e estamos animados. Ainda mais considerando que as eleições já estão chegando e vão render muito assunto para colocarmos no debate", afirma a nossa colunista de Economia, Beatriz Seixas.