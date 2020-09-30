Papo de Colunista: Eleições no ES em tempos de pandemia

Aperte o play para ouvir o episódio. Papo de Colunista está de volta, e em novo formato! Nesta quarta-feira (30), o bate-papo dos colunistas de A Gazeta será transmitido ao vivo no Facebook de A Gazeta e também aqui, no nosso portal. Depois da live, ele será disponibilizado em formato podcast nas plataformas de streaming, nesta quinta-feira (1º).

No primeiro episódio dessa nova temporada, Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas falam sobre o início da campanha eleitoral e as mudanças que teremos – ou que já estamos vivendo – nas eleições municipais deste ano tão atípico, devido à pandemia do novo coronavírus , que exige uma série de cuidados e restrições inéditas.

Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva

Em plena crise sanitária, quais as novas regras impostas pela Justiça Eleitoral? Como isso muda os planos dos candidatos a prefeito e vereador nas nossas cidades? E como essas transformações afetam diretamente o eleitor? Em matéria eleitoral, qual é o “novo normal”?

A campanha foi inaugurada oficialmente no último domingo (27) e, desde a véspera, já temos a lista completa de candidatos no Espírito Santo . Quais as primeiras conclusões e curiosidades que podemos tirar dessa relação de postulantes nos maiores municípios?

Esses e outros pontos farão parte deste retorno do Papo, interrompido desde março por conta justamente da pandemia. Também em razão da crise sanitária, que não nos permite baixar a guarda, os nossos quatro colunistas farão a live fisicamente separados (cada um no seu quadrado), mas com aquela conexão que sempre foi marca do programa.