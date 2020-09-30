AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Novo formato

Papo de Colunista: Eleições no ES em tempos de pandemia

Acompanhe o bate-papo entre  Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Vitor Vogas e Rafael Braz em podcast

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 16:04

Públicado em 

30 set 2020 às 16:04

Colunista

Papo de Colunista está de volta, e em novo formato! Nesta quarta-feira (30), o bate-papo dos colunistas de A Gazeta será transmitido ao vivo no Facebook de A Gazeta e também aqui, no nosso portal. Depois da live, ele será disponibilizado em formato podcast nas plataformas de streaming, nesta quinta-feira (1º). Aperte o play para ouvir o episódio.
No primeiro episódio dessa nova temporada, Beatriz Seixas, Leonel Ximenes, Rafael Braz e Vitor Vogas falam sobre o início da campanha eleitoral e as mudanças que teremos – ou que já estamos vivendo – nas eleições municipais deste ano tão atípico, devido à pandemia do novo coronavírus, que exige uma série de cuidados e restrições inéditas.
Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista
Leonel Ximenes, Beatriz Seixas, Rafael Braz e Vitor Vogas são time do Papo de Colunista Crédito: Carlos Alberto Silva
Em plena crise sanitária, quais as novas regras impostas pela Justiça Eleitoral? Como isso muda os planos dos candidatos a prefeito e vereador nas nossas cidades? E como essas transformações afetam diretamente o eleitor? Em matéria eleitoral, qual é o “novo normal”?
A campanha foi inaugurada oficialmente no último domingo (27) e, desde a véspera, já temos a lista completa de candidatos no Espírito Santo. Quais as primeiras conclusões e curiosidades que podemos tirar dessa relação de postulantes nos maiores municípios?
Esses e outros pontos farão parte deste retorno do Papo, interrompido desde março por conta justamente da pandemia. Também em razão da crise sanitária, que não nos permite baixar a guarda, os nossos quatro colunistas farão a live fisicamente separados (cada um no seu quadrado), mas com aquela conexão que sempre foi marca do programa.
"Queríamos retornar já há algum tempo, mas esbarrávamos em questões técnicas, já que não poderíamos estar no mesmo estúdio em função da pandemia. Surgiu então a ideia da live e estamos animados. Ainda mais considerando que as eleições já estão chegando e vão render muito assunto para colocarmos no debate", afirma a nossa colunista de Economia, Beatriz Seixas.

Veja Também

Papo de Colunista: Como investir o seu dinheiro em tempos de crise

Papo de Colunista: As facções criminosas e os ataques em Vitória

Papo de Colunista - Governador do ES admite dar reajuste diferenciado para alguns servidores em 2020

Tópicos Relacionados

Papo de Colunista Podcast Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini
Pazolini vestiu a camisa do bolsonarismo e a aliança com o PL foi selada. E agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados