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Podcast # 22

Papo de Colunista: Como investir o seu dinheiro em tempos de crise

Epidemia mundial do coronavírus, instabilidade política do governo Bolsonaro, crescimento frustrante do PIB em 2019 Uma combinação de fatores tem deixado o mercado brasileiro nervoso após o carnaval. Nesse cenário, como proteger o seu dinheiro e fazê-lo render? Conversamos com especialistas pra saber

Publicado em 05 de Março de 2020 às 05:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 05:03
O ano de 2020 começou turbulento para a economia mundial, especialmente em função da epidemia do coronavírus, que travou as operações na China e já afeta o mundo inteiro. No Brasil temos outro agravante: a instabilidade política de um governo que não consegue fazer a economia decolar. O resultado é um mercado tenso e muito volátil.

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Neste cenário, o que fazer com o seu dinheiro? Como protegê-lo das intempéries econômicas e fazê-lo render? Quais as melhores opções de investimento hoje? Para responder a essas perguntas, nossos colunistas conversam esta semana com dois economistas: Renan Lima, planejador financeiro na Alphamar, e Pedro Lang, sócio da Valor Investimentos.
Dólar, imóveis, papéis de empresas, aplicações de renda fixa, CDB, títulos do Tesouro, título Selic, título IPCA e até a velha caderneta de poupança. Essas e outras opções de investimentos são analisadas pelos dois especialistas em nosso bate-papo. 
Papo de Colunista # 22 Crédito: Marcelo Franco
Você pode ouvir o podcast também no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.

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