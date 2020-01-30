Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Podcast #18

Papo de Colunista: Tragédia no ES: a chuva é a culpada?

O Espírito Santo volta a sofrer com as enchentes. Cidades do Sul e da região do Caparaó registram destruição, mortes e muita dor. O povo se mobilizou para ajudar as vítimas, mas fica a questão:  o que o Poder Público e a sociedade poderiam ter feito para evitar novamente este caos?

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 06:00
Mais uma vez o Espírito Santo sofre com as inundações provocadas pelas chuvas. Mortos, feridos, prejuízos materiais imensos, infraestrutura do Estado e das cidades afetadas, o quadro é desolador. A sociedade capixaba está mobilizada na ajuda às vítimas e na limpeza das cidades, o governo do Estado e o federal acionaram equipes de socorro, mas fica a pergunta: por que mais uma vez acontece esse desastre?
Por que nossas cidades não estão preparadas para uma chuva mais forte e duradoura? O que faltou ser feito ao longo destes anos mesmo com todos os alertas e estudos técnicos disponíveis. Por que a legislação ambiental e as leis de uso e ocupação do solo não estão sendo respeitadas? A natureza é a culpada?
Papo de Colunista: o ES sofre mais uma vez com as enchentes Crédito: Larissa Pereira
Essas questões, que devem ser discutidas com muita seriedade e responsabilidade, são o tema do debate desta semana do Papo de Colunista.
*Você pode ouvir o podcast também no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.

Veja Também

Papo de Colunista - Dois Papas e Porta dos Fundos - desrespeito à fé ou liberdade de expressão?

Papo de Colunista: Assassinatos caem no ES em 2019, mas ameaçam voltar a crescer

Papo de Colunista - O que 2020 reserva para a política, a economia e a segurança no ES?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados