Papo de Colunista: Tragédia no ES: a chuva é a culpada?

Mais uma vez o Espírito Santo sofre com as inundações provocadas pelas chuvas. Mortos, feridos, prejuízos materiais imensos, infraestrutura do Estado e das cidades afetadas, o quadro é desolador. A sociedade capixaba está mobilizada na ajuda às vítimas e na limpeza das cidades, o governo do Estado e o federal acionaram equipes de socorro, mas fica a pergunta: por que mais uma vez acontece esse desastre?

Por que nossas cidades não estão preparadas para uma chuva mais forte e duradoura? O que faltou ser feito ao longo destes anos mesmo com todos os alertas e estudos técnicos disponíveis. Por que a legislação ambiental e as leis de uso e ocupação do solo não estão sendo respeitadas? A natureza é a culpada?

Papo de Colunista: o ES sofre mais uma vez com as enchentes Crédito: Larissa Pereira

Essas questões, que devem ser discutidas com muita seriedade e responsabilidade, são o tema do debate desta semana do Papo de Colunista.