Papo de Colunista: Assassinatos caem no ES em 2019, mas ameaçam voltar a crescer

Entre 2018 e 2019, os homicídios diminuíram no Estado: pela primeira vez desde 1992, tivemos menos de mil assassinatos no ano. Mas o resultado do último bimestre preocupa, pois indica tendência de retomada do crescimento: em novembro e dezembro do ano passado, houve 183 assassinatos no Espírito Santo, 20 a mais que no mesmo período em 2018. É nesse contexto que o Papo de Colunista desta semana debate a segurança pública no Estado. Clique no play à direita para ouvir.
Ao mesmo tempo, o sistema penitenciário estadual segue superlotado, policiais militares e demais agentes de segurança seguem pressionando o governo Casagrande por aumento e a Secretaria de Estado de Segurança reconhece desmotivação das tropas como "fraqueza" em documento oficial.
Até o novo comandante-geral da PMES, o coronel Márcio Sartório, entra no coro agora por "reajuste diferenciado" conforme prometido pelo próprio governador em entrevista ao "Papo de Colunista" , mas não só para os soldados: quer o mesmo tratamento para os oficiais da Polícia Militar.
Esses e outros desafios da segurança pública estadual em 2020 são debatidos e analisados por nossos colunistas no episódio desta semana.
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