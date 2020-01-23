Papo de Colunista: Assassinatos caem no ES em 2019, mas ameaçam voltar a crescer

Entre 2018 e 2019, os homicídios diminuíram no Estado: pela primeira vez desde 1992, tivemos menos de mil assassinatos no ano. Mas o resultado do último bimestre preocupa, pois indica tendência de retomada do crescimento: em novembro e dezembro do ano passado, houve 183 assassinatos no Espírito Santo, 20 a mais que no mesmo período em 2018. É nesse contexto que o Papo de Colunista desta semana debate a segurança pública no Estado. Clique no play à direita para ouvir.