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Podcast #14

Papo de Colunista - Governador do ES admite dar reajuste diferenciado para alguns servidores em 2020

Casagrande anuncia que pode contemplar com um percentual maior as categorias que ganhem salários muito abaixo da média nacional. Esse e vários outros temas espinhosos são abordados por ele nesta entrevista exclusiva aos nossos colunistas. Para ouvi-la, é só clicar no play verde abaixo. Use fones para uma melhor experiência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 05:02

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 05:02

O governador Renato Casagrande (PSB) admite: em 2020, o governo pode conceder um reajuste diferenciado (mais robusto) para categorias do funcionalismo estadual que ganhem salários muito abaixo da média nacional. Ele não faz nenhuma promessa, mas cita especificamente a situação dos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo.
Além disso, Casagrande antecipa um projeto que enviará à Assembleia Legislativa em 2020, com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade da educação pública nos municípios capixabas: na partilha do bolo do ICMS estadual entre os 78 municípios, aqueles que apresentarem melhores resultados nos índices educacionais passarão a receber uma cota-parte maior.
O governador Renato Casagrande durante entrevista aos colunistas de A Gazeta Rafael Braz, Leonel Ximenes, Beatriz Seixas e Vitor Vogas Crédito: Carlos Alberto Silva
Os anúncios foram feitos em primeira mão para os colunistas de A Gazeta durante a gravação do último episódio do ano do nosso Papo de Colunista. O governador também respondeu sobre temas políticos (a relação com a Assembleia e com o governo Bolsonaro, sua avaliação sobre o presidente, as eleições municipais de 2020), econômicos (a Reforma da Previdência, o iminente julgamento no STF da redivisão dos royalties de petróleo entre os Estados) e temas que afetam diretamente o dia a dia do cidadão capixaba, como a violência, a mobilidade urbana, a educação infantil e os espaços culturais do Estado.
Teve também algumas cascas de banana e espaço para um pouco de humor.
> Você também pode ouvir o podcast no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.
Papo de colunista Crédito: Carlos Alberto Silva

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