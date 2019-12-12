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Podcast #13

Papo de Colunista - Seu emprego pode ser extinto. Você está preparado?

Mudanças tecnológicas aceleram extinção e criação de milhões de  postos de trabalho. A dica de especialistas é se preparar permanentemente para as mudanças
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 05:01

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 05:01

Robôs, inteligência artificial, aplicativos. O mundo está vivendo uma autêntica revolução tecnológica, que certamente traz mais conforto, comodidade e qualidade de vida para a humanidade. Mas existe o outro lado desta moeda: haverá emprego pra todo mundo? As profissões atuais serão extintas? Como as pessoas vão sobreviver?
Os especialistas garantem: as oportunidades são inúmeras, mas é preciso que a sociedade se prepare para este novo desafio. Sessenta e cinco por cento das profissões ainda nem existem, destaca o futurista Leonardo Carraretto, um dos convidados do programa, que também tem a participação de Evandro Milet, consultor, comentarista de Inovação da CBN Vitória e articulista de A Gazeta.
Ouvindo o nosso podcast desta semana, você encontra as respostas para essas e outras questões.
> Você também pode ouvir o podcast no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.

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Papo de Colunista: e o futuro do emprego com a revolução tecnológica? Crédito: Adriana Rios

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