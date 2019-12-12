Papo de Colunista - Seu emprego pode ser extinto. Você está preparado?

Robôs, inteligência artificial, aplicativos. O mundo está vivendo uma autêntica revolução tecnológica, que certamente traz mais conforto, comodidade e qualidade de vida para a humanidade. Mas existe o outro lado desta moeda: haverá emprego pra todo mundo? As profissões atuais serão extintas? Como as pessoas vão sobreviver?

Os especialistas garantem: as oportunidades são inúmeras, mas é preciso que a sociedade se prepare para este novo desafio. Sessenta e cinco por cento das profissões ainda nem existem, destaca o futurista Leonardo Carraretto, um dos convidados do programa, que também tem a participação de Evandro Milet, consultor, comentarista de Inovação da CBN Vitória e articulista de A Gazeta.

Ouvindo o nosso podcast desta semana, você encontra as respostas para essas e outras questões.

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