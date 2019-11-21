Papo de Colunista - Sob pressão: a troca de comando da PM no ES

Qual é o perfil e o currículo do novo líder da PMES? Qual é exatamente a pauta de reivindicações não só dos policiais militares, mas também dos bombeiros e policiais civis, reunidos, hoje, na Frente Unificada de Valorização Salarial? Como eles estão se organizando? Casagrande até agora cedeu demais às categorias ou, na verdade, está sendo rigoroso? Quais foram as expectativas criadas e as promessas de campanha? O que o governo alega para não dar um aumento maior? O fantasma de 2017 ainda paira sobre a PMES e sobre a população capixaba?