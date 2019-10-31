Papo de Colunista  Moro no ES: mais segurança ou marketing?

O ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública, esteve nesta semana no Estado para conhecer de perto o programa Em Frente, Brasil, em Cariacica. Desde o início de setembro, 100 integrantes da Força Nacional estão reforçando o policiamento ostensivo na cidade que tem os maiores índices de homicídio no Espírito Santo.

Esse tipo de crime tem aumentado em Cariacica no período de atuação da Força: em setembro, foram dez homicídios, e em outubro o índice chegou a 15, o segundo maior do ano  só perde para abril, mês em que ocorreram 15 assassinatos.

O próprio Moro reconheceu que a redução da criminalidade não é um corrida de cem metros, e sim uma maratona, sugerindo que os resultados não serão imediatos.

Por falar em resultados, de concreto, mesmo, Cariacica recebeu até agora do programa Em Frente, Brasil apenas R$ 4 milhões dos R$ 200 milhões previstos. Esse recurso inicial será utilizado em treinamento de agentes de saúde. Enquanto isso, a segurança em Cariacica continua na UTI. E inspira cuidados.

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Papo de Colunista: Moro no ES Crédito: Fernando Madeira