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Podcast #7

Papo de Colunista  Moro no ES: mais segurança ou marketing?

Ministro  da Justiça e da Segurança veio ao Estado acompanhar o programa Em Frente, Brasil e a atuação da Força Nacional em Cariacica. Ouça o podcast e saiba os desdobramentos da visita de Moro. É só clicar no play verde abaixo. Use fones de ouvido para uma melhor experiência

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 05:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 05:00
O ministro Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública, esteve nesta semana no Estado para conhecer de perto o programa Em Frente, Brasil, em Cariacica. Desde o início de setembro, 100 integrantes da Força Nacional estão reforçando o policiamento ostensivo na cidade que tem os maiores índices de homicídio no Espírito Santo.
Esse tipo de crime tem aumentado em Cariacica no período de atuação da Força: em setembro, foram dez homicídios, e em outubro o índice chegou a 15, o segundo maior do ano  só perde para abril, mês em que ocorreram 15 assassinatos.
O próprio Moro reconheceu que a redução da criminalidade não é um corrida de cem metros, e sim uma maratona, sugerindo que os resultados não serão imediatos.
Por falar em resultados, de concreto, mesmo, Cariacica recebeu até agora do programa Em Frente, Brasil apenas R$ 4 milhões dos R$ 200 milhões previstos. Esse recurso inicial será utilizado em treinamento de agentes de saúde. Enquanto isso, a segurança em Cariacica continua na UTI. E inspira cuidados.
> Você também pode ouvir o podcast no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista
Papo de Colunista: Moro no ES Crédito: Fernando Madeira

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