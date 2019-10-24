Papo de Colunista  Mundial Sub-17 no ES: o padrão Fifa fica?

Futebol nível série D? Kleber Andrade cheio de atrasos e problemas? Público baixíssimo nas partidas locais? Sim, tudo isso é verdadeiro. Por duas semanas, porém, os torcedores capixabas poderão esquecer as dificuldades e mergulhar em outra realidade futebolística, saindo do "padrão série D" para ingressar no padrão Fifa: a partir deste domingo (27), o Espírito Santo será uma das sedes da 18ª edição do Mundial Sub-17.

Com melhorias, o Klebão será o palco de 16 partidas da garotada boa de bola (e, talvez, alguns futuros craques do futebol profissional), incluindo seleções como Espanha, Holanda e Argentina. Mas, passado esse oásis esportivo, qual é o legado que essa competição deixará para o futebol capixaba? Será que terá o poder de alavancar a qualidade e o público dos torneios locais? É o assunto do nosso Papo de Colunista desta semana.