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Podcast #6

Papo de Colunista  Mundial Sub-17 no ES: o padrão Fifa fica?

Será que a competição deixará um legado positivo e ajudará o nosso futebol a crescer em público e qualidade? Ouça o podcast e entre nessa discussão. É só clicar no play verde abaixo. Use fones de ouvido para uma melhor experiência

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 05:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 05:00
Futebol nível série D? Kleber Andrade cheio de atrasos e problemas? Público baixíssimo nas partidas locais? Sim, tudo isso é verdadeiro. Por duas semanas, porém, os torcedores capixabas poderão esquecer as dificuldades e mergulhar em outra realidade futebolística, saindo do "padrão série D" para ingressar no padrão Fifa: a partir deste domingo (27), o Espírito Santo será uma das sedes da 18ª edição do Mundial Sub-17.
Com melhorias, o Klebão será o palco de 16 partidas da garotada boa de bola (e, talvez, alguns futuros craques do futebol profissional), incluindo seleções como Espanha, Holanda e Argentina. Mas, passado esse oásis esportivo, qual é o legado que essa competição deixará para o futebol capixaba? Será que terá o poder de alavancar a qualidade e o público dos torneios locais? É o assunto do nosso Papo de Colunista desta semana.
> Você também pode ouvir o podcast no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista
Papo de Colunista #6: Mundial Sub-17 no Klebão Crédito: Marcelo Franco

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