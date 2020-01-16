Papo de Colunista - Dois Papas e Porta dos Fundos - desrespeito à fé ou liberdade de expressão?

Os filmes Dois Papas e A Primeira Tentação de Cristo, ambos do Netflix, têm provocado debates acalorados na sociedade brasileira, principalmente entre os cristãos. O primeiro, através do diálogo entre os papas Bento XVI e Francisco, evidencia que existem dois modelos de Igreja que contrapõem conservadores e liberais, e que divergem em assuntos como o celibato clerical e a ordenação de mulheres.

O mais polêmico, entretanto, é o especial de Natal do Porta dos Fundos, alvo da ira dos cristãos. O filme, que mostra Jesus como homossexual, foi até censurado por um desembargador do Rio de Janeiro, mas a decisão foi revertida pelo STF. Neste caso, o que deve prevalecer: a crença religiosa ou a liberdade de expressão consagrada na Constituição?

Esses temas são analisados no episódio desta semana do Papo de Colunista pelo professor de Filosofia e teólogo Vitor Nunes Rosa, que fala também sobre manipulação da fé e participação dos cristãos na política.

Ouça o nosso podcast desta semana e encontre a resposta para esta e outras questões.

*Você pode ouvir o podcast também no aplicativo do Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.