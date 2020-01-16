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Podcast #16

Papo de Colunista - Dois Papas e Porta dos Fundos - desrespeito à fé ou liberdade de expressão?

Os filmes 'Dois Papas' e 'A Primeira Tentação de Cristo' têm provocado debates acalorados e muita polêmica na sociedade brasileira, principalmente entre os cristãos.  O professor de Filosofia e teólogo Vitor Nunes Rosa debate esses e outros temas em nosso podcast

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 06:00
Os filmes Dois Papas e A Primeira Tentação de Cristo, ambos do Netflix, têm provocado debates acalorados na sociedade brasileira, principalmente entre os cristãos. O primeiro, através do diálogo entre os papas Bento XVI e Francisco, evidencia que existem dois modelos de Igreja que contrapõem conservadores e liberais, e que divergem em assuntos como o celibato clerical e a ordenação de mulheres.
O mais polêmico, entretanto, é o especial de Natal do Porta dos Fundos, alvo da ira dos cristãos. O filme, que mostra Jesus como homossexual, foi até censurado por um desembargador do Rio de Janeiro, mas a decisão foi revertida pelo STF. Neste caso, o que deve prevalecer: a crença religiosa ou a liberdade de expressão consagrada na Constituição?
Esses temas são analisados no episódio desta semana do Papo de Colunista pelo professor de Filosofia e teólogo Vitor Nunes Rosa, que fala também sobre manipulação da fé e participação dos cristãos na política.
Ouça o nosso podcast desta semana e encontre a resposta para esta e outras questões.
*Você pode ouvir o podcast também no aplicativo do Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.
Papo de Colunista Crédito: Marcelo Franco

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