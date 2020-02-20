Papo de Colunista: As facções criminosas e os ataques em Vitória

A sexta-feira amanheceu em clima de carnaval. Afinal, à noite, as escolas do Grupo de Acesso iriam desfilar no Sambão do Povo, palco da folia antecipada no ES. Mas o que era pra ser um dia de alegria se transformou em tensão e medo, com ataques de marginais nas Avenidas Leitão da Silva e Marechal Campos e em bairros como Tabuazeiro, Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, estes dois últimos, na Serra.

A morte de um jovem de 17 anos envolvido com o tráfico de drogas, segundo a Polícia, foi o estopim para a violência que atingiu moradores e comerciantes, que tiveram que fechar as portas dos seus estabelecimentos. O que está por trás desses ataques? Qual o papel da guerra de facções criminosas nestas ações? Quem são os principais líderes destes grupos?

A repórter Vilmara Fernandes, que acompanha este assunto, é a convidada especial do programa. Ela conta tudo e nos ajuda a entender as razões dessa crise na Segurança Pública. Não deixe de ler.

*Você pode ouvir o podcast também no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.

Papo de Colunista Crédito: Larissa Pereira