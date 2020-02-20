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#Podcast 21

Papo de Colunista: As facções criminosas e os ataques em Vitória

A morte de um menor, após uma operação da Polícia Civil no bairro Bonfim, foi o estopim dos ataques dos bandidos.  Mas as ações criminosas podem ter outras motivações

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 05:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 05:01
A sexta-feira amanheceu em clima de carnaval. Afinal, à noite, as escolas do Grupo de Acesso iriam desfilar no Sambão do Povo, palco da folia antecipada no ES. Mas o que era pra ser um dia de alegria se transformou em tensão e medo, com ataques de marginais nas Avenidas Leitão da Silva e Marechal Campos e em bairros como Tabuazeiro, Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, estes dois últimos, na Serra.
A morte de um jovem de 17 anos envolvido com o tráfico de drogas, segundo a Polícia, foi o estopim para a violência que atingiu moradores e comerciantes, que tiveram que fechar as portas dos seus estabelecimentos. O que está por trás desses ataques? Qual o papel da guerra de facções criminosas nestas ações? Quem são os principais líderes destes grupos?
A repórter Vilmara Fernandes, que acompanha este assunto, é a convidada especial do programa. Ela conta tudo e nos ajuda a entender as razões dessa crise na Segurança Pública. Não deixe de ler.
*Você pode ouvir o podcast também no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.
Papo de Colunista Crédito: Larissa Pereira

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* Correção: o número de assassinatos em Linhares, de 1º de janeiro a 16 de fevereiro deste ano, foi de 13 casos, e não 20, como citado durante o Papo de Colunista. No ano passado, até 20 de fevereiro, foram oito registros, segundo a Sesp.

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