Papo de Colunista: Os dilemas do PT e da economia capixaba

Em 40 anos de história, completados na última segunda-feira (10), o PT viveu dias de glória política, mas estes foram substituídos pelos tempos difíceis que o partido hoje enfrenta como nunca antes.

No papo desta semana, nossos colunistas resgatam e debatem a ascensão, o apogeu e a queda partido de Lula, bem como seus desafios eleitorais este ano, especialmente no ES.

No mesmo papo, analisamos o desempenho ruim do PIB e da indústria capixaba em 2019 (o pior entre todos os Estados brasileiros) e as projeções não muito animadoras para nossa economia em 2020.

O destaque é um estudo da Tendências Consultoria Integrada sobre a situação capixaba, segundo o qual o PIB do Espírito Santo terminará 2020 em um patamar 4,4% inferior à época da crise.

Papo de Colunista Crédito: Larissa Pereira

Para 2019, a Tendências estima queda de 1,5% no PIB capixaba. Já para 2020, um crescimento de apenas 1,3%, menor que os 2,3% previstos para o Brasil.