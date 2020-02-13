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Podcast #20

Papo de Colunista: Os dilemas do PT e da economia capixaba

Na semana em que o partido de Lula completa 40 anos, nossos colunistas analisam a ascensão, o apogeu e a queda do PT, bem como seus desafios eleitorais, especialmente no ES. E mais: o desempenho ruim do PIB e da indústria capixaba em 2019 e as projeções de crescimento fraco da economia para 2020

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 05:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 05:02
Em 40 anos de história, completados na última segunda-feira (10), o PT viveu dias de glória política, mas estes foram substituídos pelos tempos difíceis que o partido hoje enfrenta como nunca antes.
No papo desta semana, nossos colunistas resgatam e debatem a ascensão, o apogeu e a queda partido de Lula, bem como seus desafios eleitorais este ano, especialmente no ES.
No mesmo papo, analisamos o desempenho ruim do PIB e da indústria capixaba em 2019 (o pior entre todos os Estados brasileiros) e as projeções não muito animadoras para nossa economia em 2020.
O destaque é um estudo da Tendências Consultoria Integrada sobre a situação capixaba, segundo o qual o PIB do Espírito Santo terminará 2020 em um patamar 4,4% inferior à época da crise.
Papo de Colunista Crédito: Larissa Pereira
Para 2019, a Tendências estima queda de 1,5% no PIB capixaba. Já para 2020, um crescimento de apenas 1,3%, menor que os 2,3% previstos para o Brasil.
*Você pode ouvir o podcast também no Spotify e em outras plataformas digitais. Basta procurar por Papo de Colunista.

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