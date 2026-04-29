Dez Milhas Garoto esgota inscrições em 14 horas e terá aumento de 18% em participantes

Após abertura das inscrições para a 35ª edição da Dez Milhas Garoto, que será realizada no dia 27 de setembro de 2026, a

prova deste ano já quebrou dois recordes antes mesmo da largada. A marca atingida de

representa cerca de 18% de aumento em relação à edição anterior, com as vagas tendo se esgotado em apenas 14 horas. Em 2025, as 17 mil vagas foram preenchidas em 48 horas.





20 mil inscriçõesO evento terá largada às 6h30 e percurso de 16,1 km entre Vitória e Vila Velha (ES), reunindo atletas profissionais e amadores de todo o país.