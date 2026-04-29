Dez Milhas Garoto esgota inscrições em 14 horas e terá aumento de 18% em participantes

Os números da edição 2026 da Dez Milhas Garoto também crescem em termos de incentivo à performance, já que o evento contará com bônus para quebra de recordes. Quem conseguir bater a marca atual, que pertence a Luís Antônio dos Santos, com 45min49seg, e Silvana Pereira, com 53min06seg, nas categorias masculino e feminino, respectivamente, receberá R$10 mil como premiação adicional.
Além do bônus adicional para quebra do recorde da prova, a premiação total será de mais de R$200 mil, com categorias divididas entre elite feminina e masculina, atletas capixabas, cadeirantes e colaboradores da Garoto. A retirada dos kits acontecerá nos dias 24 e 25/09, das 9h às 19h, e 26/09, das 8h às 17h, na Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha (ES).
As atividades não se resumem à corrida de 10 milhas realizada no domingo. O evento é uma celebração ao esporte, saúde e integração entre as pessoas que dura um final de semana. Isso também por conta das duas provas especiais. No sábado, 26 de setembro, acontecem a Garotada, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com largada às 8h, e a Cachorrida, que promove uma experiência esportiva entre tutores e seus pets, e que será iniciada às 6h45. As duas atividades ainda estão com inscrições abertas.