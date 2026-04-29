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Corrida de rua

Dez Milhas Garoto esgota inscrições em 14 horas e terá aumento de 18% em participantes

Cachorrida e Garotada ainda estão com inscrições abertas

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2026 às 17:02
34ª Dez Milhas Garoto
Ricardo Medeiros
Após abertura das inscrições para a 35ª edição da Dez Milhas Garoto, que será realizada no dia 27 de setembro de 2026, a prova deste ano já quebrou dois recordes antes mesmo da largada. A marca atingida de 20 mil inscrições representa cerca de 18% de aumento em relação à edição anterior, com as vagas tendo se esgotado em apenas 14 horas. Em 2025, as 17 mil vagas foram preenchidas em 48 horas. O evento terá largada às 6h30 e percurso de 16,1 km entre Vitória e Vila Velha (ES), reunindo atletas profissionais e amadores de todo o país.

Os números da edição 2026 da Dez Milhas Garoto também crescem em termos de incentivo à performance, já que o evento contará com bônus para quebra de recordes. Quem conseguir bater a marca atual, que pertence a Luís Antônio dos Santos, com 45min49seg, e Silvana Pereira, com 53min06seg, nas categorias masculino e feminino, respectivamente, receberá R$10 mil como premiação adicional.


 Além do bônus adicional para quebra do recorde da prova, a premiação total será de mais de R$200 mil, com categorias divididas entre elite feminina e masculina, atletas capixabas, cadeirantes e colaboradores da Garoto. A retirada dos kits acontecerá nos dias 24 e 25/09, das 9h às 19h, e 26/09, das 8h às 17h, na Fábrica de Chocolates Garoto, em Vila Velha (ES).



As atividades não se resumem à corrida de 10 milhas realizada no domingo. O evento é uma celebração ao esporte, saúde e integração entre as pessoas que dura um final de semana. Isso também por conta das duas provas especiais. No sábado, 26 de setembro, acontecem a Garotada, voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com largada às 8h, e a Cachorrida, que promove uma experiência esportiva entre tutores e seus pets, e que será iniciada às 6h45. As duas atividades ainda estão com inscrições abertas.

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