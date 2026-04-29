Prime Video inicia filmagens de 'Tremembé 2' com Ícaro Silva e João Vicente

Após o sucesso da primeira temporada, as filmagens da série "Tremembé" foram iniciadas pela Amazon Prime Video. A trama, intitulada de "Tremembé 2", aborda a vida de criminosos rotulados como "celebridades" na penitenciária paulista. A data de estreia ainda não foi divulgada.





Para o segundo ano, a série terá novos nomes no elenco. Dentre eles Giovanna Antonelli, como a estelionatária Dominique Scharf; João Vicente de Castro na pele de Thiago Brennand, e Ícaro Silva como o ex-jogador Robinho, ambos condenados por estupro.





A nova leva de episódios girará em torno da chegada de Dominique Scharf à detenção e de Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), que tentará descobrir se será aceita pela sociedade na vida fora da prisão.





Elize Matsunaga (Carol Garcia) também buscará recomeçar no regime aberto enquanto se arrisca em uma nova profissão.