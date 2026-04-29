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Prime Video inicia filmagens de 'Tremembé 2' com Ícaro Silva e João Vicente

Retratando como era vida no "presídio dos famosos", a renovação da série veio acompanhada com a confirmação de novos personagens
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 18:18

Felipe Simas, Marina Ruy Barbosa e Kelner Macêdo na série 'Tremembé'
Felipe Simas, Marina Ruy Barbosa e Kelner Macêdo na série 'Tremembé'. Stella Carvalho/Divulgação Prime Video

Após o sucesso da primeira temporada, as filmagens da série "Tremembé" foram iniciadas pela Amazon Prime Video. A trama, intitulada de "Tremembé 2", aborda a vida de criminosos rotulados como "celebridades" na penitenciária paulista. A data de estreia ainda não foi divulgada.


Para o segundo ano, a série terá novos nomes no elenco. Dentre eles Giovanna Antonelli, como a estelionatária Dominique Scharf; João Vicente de Castro na pele de Thiago Brennand, e Ícaro Silva como o ex-jogador Robinho, ambos condenados por estupro.


A nova leva de episódios girará em torno da chegada de Dominique Scharf à detenção e de Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), que tentará descobrir se será aceita pela sociedade na vida fora da prisão.


Elize Matsunaga (Carol Garcia) também buscará recomeçar no regime aberto enquanto se arrisca em uma nova profissão.

Série 'Tremembé', inspirada em livros de Ullisses Campbell, mostra por dentro do 'presídio dos famosos'
Série 'Tremembé', inspirada em livros de Ullisses Campbell, mostra por dentro do 'presídio dos famosos'. Stella Carvalho/Divulgação

"'Tremembé' se tornou um fenômeno cultural, retratando histórias reais por meio de um trabalho de excelência exercido desde o roteiro até a pós-produção. É a série Original Prime brasileira com a melhor estreia da história do Prime Video no país, e a segunda temporada traz ainda mais histórias para o público que demonstrou um forte apetite por esta série", diz Julia Priolli, Head of Creative para o Amazon MGM Studios no Brasil.


Uma baixa é a atriz Letícia Rodrigues, que não retornará como Sandrão na segunda temporada. A decisão foi tomada após a artista ser informada de que a personagem não faria mais parte do núcleo principal da trama. Houve um convite para uma participação especial, que ela optou por recusar.

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