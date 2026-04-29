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Escola de Artes

Projeto cultural de Conceição da Barra comemora 4 anos com mostra artística; veja programação

Programação inclui apresentações das crianças e jovens participantes do Instituto; entrada é gratuita
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 08:45

O público poderá acompanhar atividades de teatro, capoeira, jongo, canto coral, violino e canto
O público poderá acompanhar atividades de teatro, capoeira, jongo, canto coral, violino e canto Instituto Tambor de Raiz

A Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz completa quatro anos de atuação com uma celebração especial no próximo sábado (02), às 19h, em Conceição da Barra. A programação inclui uma mostra de processos artísticos e pedagógicos desenvolvidos por crianças e adolescentes de comunidades quilombolas atendidas pelo projeto, que utiliza a arte como ferramenta de transformação.


No palco, o público poderá acompanhar apresentações de teatro, capoeira, jongo, canto coral, violino e canto, evidenciando a diversidade de linguagens exploradas ao longo das atividades.


Neste novo ciclo, o Instituto amplia seu alcance. A partir de uma parceria com uma escola municipal de Conceição da Barra, o número de atendidos sobe para 65 crianças e jovens, garantindo maior acesso à arte e educação. 

Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz completa 4 anos
Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz completa 4 anos Instituto Tambor de Raiz

Serviço

Evento de celebração dos 4 anos da Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz

Dia 02 de maio, às 19h

Local: Rua Treze de Maio, 279, Bairro Bugia, Conceição da Barra

Entrada: gratuita

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