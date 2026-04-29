Projeto cultural de Conceição da Barra comemora 4 anos com mostra artística; veja programação

A Escola de Artes do Instituto Cultural Tambor de Raiz completa quatro anos de atuação com uma celebração especial no próximo sábado (02), às 19h, em Conceição da Barra. A programação inclui uma mostra de processos artísticos e pedagógicos desenvolvidos por crianças e adolescentes de comunidades quilombolas atendidas pelo projeto, que utiliza a arte como ferramenta de transformação.





No palco, o público poderá acompanhar apresentações de teatro, capoeira, jongo, canto coral, violino e canto, evidenciando a diversidade de linguagens exploradas ao longo das atividades.





Neste novo ciclo, o Instituto amplia seu alcance. A partir de uma parceria com uma escola municipal de Conceição da Barra, o número de atendidos sobe para 65 crianças e jovens, garantindo maior acesso à arte e educação.