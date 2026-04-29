Tarot de maio: veja as previsões para os 12 signos

Maio trará encerramentos, oportunidades e aprendizados que poderão influenciar decisões, relações e caminhos pessoais Crédito: Imagem: Alfonso Soler | Shutterstock

Maio chegará com energias intensas de renovação, encerramentos e novos começos. As cartas do tarot revelam movimentos importantes em áreas como amor, trabalho e autoconhecimento. Ao longo do mês, cada signo poderá vivenciar mudanças, oportunidades e aprendizados que influenciarão decisões, relações e caminhos pessoais. Entre alertas e possibilidades, o período pedirá mais clareza, equilíbrio e confiança para lidar com o que está por vir. A seguir, confira o que as cartas do tarot revelam para o seu signo e aproveite o mês com mais consciência e estratégia!

Áries – Ás de Ouros

Para os arianos, maio será um período favorável para estruturar planos e aproveitar oportunidades de crescimento, principalmente no campo material Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Maio trará oportunidades concretas para crescer financeiramente ou iniciar algo promissor. Segundo a carta “Ás de Ouros“, um novo projeto poderá ganhar forma e estabilidade aos poucos. Será período de plantar com consciência e pensar no longo prazo. Confie no seu potencial de construção.

Touro – Cavaleiro de Copas

Os taurinos viverão um mês marcado por movimentações no amor e maior abertura para conexões emocionais significativas Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

O amor ganhará destaque, com possibilidades de romance , reconciliação ou declarações inesperadas. A carta “Cavaleiro de Copas“ mostra que você estará mais sensível e aberto(a) emocionalmente. Apenas evite idealizações excessivas. Siga o coração, mas mantenha os pés no chão.

Gêmeos – 10 de Espadas

Para os geminianos, o período indica encerramentos importantes e a necessidade de desapegar do que já perdeu espaço na vida Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim, mesmo que de forma desconfortável. De acordo com a carta “10 de Espadas“, haverá encerramentos necessários para algo melhor surgir. Evite resistir ao que já não faz sentido. A cura virá com o desapego.

Câncer – Rei de Ouros

Em maio, os cancerianos encontrarão um cenário de mais estabilidade, segurança e decisões pautadas na maturidade Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Estabilidade e maturidade marcarão o seu mês, especialmente no campo financeiro e profissional. Conforme a carta “Rei de Ouros“, você tomará decisões mais seguras e estratégicas. Poderá contar com o apoio de alguém influente. Confie na sua capacidade de gestão.

Leão – 9 de Espadas

Para os leoninos, o mês poderá despertar inquietações internas, exigindo mais atenção ao equilíbrio emocional Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Ansiedade e preocupações poderão surgir com mais intensidade. Segundo a carta “9 de Espadas”, será importante evitar alimentar pensamentos negativos ou cenários pessimistas. Busque cuidar da sua saúde mental. Nem tudo será tão grave quanto parecer.

Virgem – Ás de Copas

Os virginianos entrarão em uma fase de renovação afetiva, abrindo espaço para sentimentos e vínculos mais profundos Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Um novo ciclo emocional começará, trazendo mais leveza, amor e conexão. A carta “Ás de Copas” indica que poderá surgir um novo relacionamento ou começar uma fase mais harmoniosa nos vínculos. Será tempo de abrir o coração. Permita-se sentir.

Libra – Pajem de Paus

Para os librianos, maio trará movimento, entusiasmo e oportunidades inesperadas que poderão abrir novos caminhos Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Novidades e entusiasmo marcarão o mês, com ideias criativas e vontade de explorar novos caminhos. De acordo com a carta “Pajem de Paus“, um convite ou uma oportunidade inesperada poderá surgir. Confie na sua curiosidade. Só evite agir por impulso.

Escorpião – Rei de Espadas

Os escorpianos viverão um período de maior clareza e objetividade, favorecendo escolhas importantes e posicionamentos firmes Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Clareza mental e decisões firmes serão necessárias. Conforme a carta “Rei de Espadas“, você estará mais racional e direto(a), buscando a verdade acima de tudo. Evite rigidez excessiva nas relações. Utilize sua inteligência com equilíbrio emocional.

Sagitário – Ás de Espadas

Para os sagitarianos, o mês será de revelações, compreensão e decisões que ajudarão a enxergar situações com mais verdade Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Maio trará ideias importantes e um novo olhar sobre situações antigas. Segundo a carta “Ás de Espadas“, verdades virão à tona e ajudarão a cortar ilusões. Será um ótimo momento para tomar decisões. Seja honesto consigo.

Capricórnio – 9 de Ouros

Os capricornianos poderão viver um momento de reconhecimento, autonomia e satisfação pelos resultados conquistados Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Colheita, autonomia e satisfação pessoal definirão o seu mês. A carta “9 de Ouros“ indica que você poderá desfrutar dos resultados do seu esforço. Haverá sensação de independência e realização . Aproveite sem culpa tudo o que construiu.

Aquário – 10 de Copas

Para os aquarianos, maio favorecerá relações afetivas e familiares, fortalecendo laços e trazendo mais harmonia emocional Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock

Felicidade, harmonia e realização emocional estarão em destaque. De acordo com a carta “10 de Copas”, as relações familiares e afetivas tenderão a se fortalecer. Um momento de plenitude poderá ser vivido. Valorize quem está ao seu lado.

Peixes – Rainha de Paus

Os piscianos terão um mês de protagonismo, confiança e força criativa para se destacar e colocar planos em prática Crédito: Imagem: Ataly | Shutterstock