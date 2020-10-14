Ibope: segurança pública é área mais problemática para eleitores de Vitória

Cenas de violência preocpam população de Vitória Crédito: Arte Geraldo Neto

É na segurança pública que os moradores de Vitória dizem enfrentar os principais problemas na cidade. Em pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta , 61% dos entrevistados, todos eleitores, apontaram essa como a área mais problemática. Em seguida aparecem saúde, apontada por 45%, e transporte coletivo, com 30%.

Os entrevistados podiam citar mais de um problema, elencando-os em 1º, 2º e 3º lugares. Por isso, a soma das respostas resulta em mais de 100%. Na lista também aparecem geração de empregos, educação, trânsito e outros temas. Veja o gráfico abaixo.

Nela, enquanto o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) diz que a cidade passa por um dos períodos mais violentos de sua história recente, o candidato Fabrício Gandini (Cidadania) apresenta o Cerco Inteligente de Segurança e outras propostas de investimento em tecnologia para esta área.

DESTA LISTA, DIGA QUAL É A ÁREA EM QUE, NA SUA OPINIÃO, A POPULAÇÃO DE VITÓRIA ESTÁ ENFRENTANDO OS MAIORES PROBLEMAS (EM %):

Até o final de setembro, Vitória registrou 53 homicídios em 2020, contra 52 em 2019. O índice ainda se manteve estável, ao contrário dos outros municípios da Grande Vitória. Vila Velha registrou um aumento de 32,9% entre os dois anos, Serra, de 24% e Cariacica, de 22,7%.

Embora as ações envolvendo a segurança pública não sejam prioritariamente de competência das prefeituras, e sim do governo do Estado, a pesquisa Ibope mostra que a população espera do futuro chefe do Executivo da Capital ações que complementem esse enfrentamento à criminalidade.

SEGMENTOS

Entre os homens, a preocupação com violência assume o topo na pesquisa Ibope, com 60%, ante 37% para saúde. Entre as mulheres, a saúde tem preocupação maior, de 50%, assim como a violência, citada por 61%.

MAIS RICOS TEMEM MAIS A VIOLÊNCIA

A preocupação com a segurança pública cresce conforme a renda familiar. O tema foi citado por 52% das pessoas que recebem até 1 salário mínimo, e por 67% da população das classes mais altas.

MAIS POBRES PREOCUPAM-SE COM A SAÚDE

O oposto ocorre em relação à saúde, que diminui de relevância com o aumento da renda familiar. Enquanto 59% dos eleitores com até 1 salário mínimo apontam a saúde como principal problema, esse número cai para 37% dentre aqueles com renda familiar superior a 5 salários mínimos.

Já a preocupação com educação registra quase os mesmos índices em todos os níveis de renda familiar, variando apenas de 27% a 29%.

Ao analisar as respostas dos entrevistados conforme a avaliação feita da administração do prefeito Luciano Rezende (Cidadania), não há diferença significativa dos índices, comparados aos dados gerais.

Isso significa que tanto para os eleitores que consideram a gestão como ótima ou boa, como para aqueles que julgam ruim ou péssima, o ranking dos problemas possui os mesmos temas, ou seja, com a segurança citada por 3 a cada 5 entrevistados, seguida por saúde e transporte coletivo.

Na avaliação do prefeito, 37% consideraram a administração de Luciano como ótima ou boa, 39% avaliam regular, e 23% como ruim ou péssima. Quanto à aprovação, 52% responderam que aprovam, e 42% que desaprovam.