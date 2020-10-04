Dois mortos e dois feridos em tiroteio no Centro de Vitória

Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após tiroteio Crédito: Poliana Alvarenga

Atualização: Após a publicação desta matéria, um dos três passageiros feridos que haviam sido socorridos, morreu no hospital. Em função disso, o título e o texto desta matéria foram atualizados às 21h33.

Um carro com cinco pessoas foi alvo de vários tiros enquanto passava pela avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória, na tarde deste domingo (4). Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.

O motorista do veículo morreu no local. Três passageiros foram socorridos e um deles morreu no hospital. A quinta pessoa no veículo não sofreu ferimentos.

De acordo com as informações iniciais da polícia, os ocupantes de um veículo Sandero branco passaram pela avenida e atiraram contra um veículo Onix vermelho. Os suspeitos seguiram em fuga pela Avenida Princesa Isabel, e depois pela Curva do Saldanha, no sentido Praia do Canto.

O Samu esteve no local para socorrer os feridos, e pelo menos quatro viaturas da Polícia Militar acompanharam a ocorrência. O motorista do Onix, morreu no local. Um dos ocupantes do carro saiu ileso, sem nenhum ferimento.

As primeiras informações dão conta de que o motorista dirige para aplicativos, mas que, neste caso, estaria em uma corrida particular, retornando com passageiros da praia.

Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após tiroteio Crédito: Rafael Silva

Moradores de prédios dos arredores relataram ter ouvido cerca de 15 tiros. Nos vidros laterais do carro, é possível ver as marcas de pelo menos 12 balas. A avenida Governador José Sette precisou ficar interditada até as 19 horas.

A polícia ainda não informou qual seria a motivação do crime e quem seriam os alvos. Os suspeitos ainda não foram localizados.

A esposa do homem que morreu foi ao local do crime, amparada por uma pessoa. Ela conversou com os policiais e foi para a Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A mulher não deu entrevista.

INFORMAÇÕES DA POLÍCIA

Por nota, a PM informou que na tarde deste domingo (04), "indivíduos em um veículo branco passaram pela Av. Princesa Isabel e atiraram contra um veículo vermelho. Os suspeitos seguiram em fuga pelo Saldanha, no sentido Praia do Canto".

É dito ainda que "guarnições da Polícia Militar prosseguiram ao local, onde foi constatado um óbito e três baleados. Até o momento, nenhum suspeito foi detido, a ocorrência está em andamento", diz o texto da nota.

Crime no Centro de Vitória neste domingo (4)

A Polícia Civil, também por nota, informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Não temos mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências"

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