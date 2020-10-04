Dono de hotel é levado para hospital após incêndio em Vitória

Os Bombeiros informaram que o incêndio foi combatido e controlado por populares e que a Polícia Militar também foi acionada para atuar na ocorrência.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de que uma hóspede teria ateado fogo no local.
As perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar sobre o caso.
POLÍCIA MILITAR
Por meio de nota, a PM informou que foi acionada na manhã deste domingo para verificar uma ocorrência de incêndio em um hotel, no bairro Andorinhas, em Vitória. "Uma guarnição esteve no local e constatou o fato. A ocorrência foi encaminhada ao Corpo de Bombeiros, que prestou socorro a um homem e o encaminhou ao Hospital Jayme dos Santos Neves, e a perícia do Polícia Civil", finalizou.
POLÍCIA CIVIL
Também por meio de nota, a PC disse que a perícia da Polícia Civil foi acionada e que a ocorrência está em andamento.
CORPO DE BOMBEIROS
A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou as mensagens publicadas no Twitter da corporação e informou que a vítima levada para o hospital era o proprietário do hotel.