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Em Andorinhas

Dono de hotel é levado para hospital após incêndio em Vitória

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o proprietário do local foi conduzido consciente e orientado para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 12:16
Bairro Andorinhas, em Vitória
Bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
Um incêndio atingiu um hotel no bairro Andorinhas, em Vitória, na manhã deste domingo (4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o proprietário do estabelecimento inalou fumaça e foi conduzido orientado e consciente para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Os Bombeiros informaram que o incêndio foi combatido e controlado por populares e que a Polícia Militar também foi acionada para atuar na ocorrência.
Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de que uma hóspede teria ateado fogo no local.
As perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar sobre o caso.

POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a PM informou que foi acionada na manhã deste domingo para verificar uma ocorrência de incêndio em um hotel, no bairro Andorinhas, em Vitória. "Uma guarnição esteve no local e constatou o fato. A ocorrência foi encaminhada ao Corpo de Bombeiros, que prestou socorro a um homem e o encaminhou ao Hospital Jayme dos Santos Neves, e a perícia do Polícia Civil", finalizou.

POLÍCIA CIVIL

Também por meio de nota, a PC disse que a perícia da Polícia Civil foi acionada  e que a ocorrência está em andamento.

CORPO DE BOMBEIROS 

A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros confirmou as mensagens publicadas no Twitter da corporação e informou que a vítima levada para o hospital era o proprietário do hotel. 

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