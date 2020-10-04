Dono de hotel é levado para hospital após incêndio em Vitória

Bairro Andorinhas, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ

Um incêndio atingiu um hotel no bairro Andorinhas, em Vitória , na manhã deste domingo (4). Segundo informações do Corpo de Bombeiros , o proprietário do estabelecimento inalou fumaça e foi conduzido orientado e consciente para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

Os Bombeiros informaram que o incêndio foi combatido e controlado por populares e que a Polícia Militar também foi acionada para atuar na ocorrência.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, há relatos de que uma hóspede teria ateado fogo no local.

Há relatos de que uma hóspede havia ateado fogo. As Equipes Chefe de Operações e ABTS 01 atuaram na cena. RESGATE 01 conduziu a vítima orientada e consciente para o Hospital Dr. Jayme S. Neves. Perícia da polícia civil e do CBMES acionadas. — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) October 4, 2020

As perícias da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Civil e Militar sobre o caso.

POLÍCIA MILITAR

Por meio de nota, a PM informou que foi acionada na manhã deste domingo para verificar uma ocorrência de incêndio em um hotel, no bairro Andorinhas, em Vitória. "Uma guarnição esteve no local e constatou o fato. A ocorrência foi encaminhada ao Corpo de Bombeiros, que prestou socorro a um homem e o encaminhou ao Hospital Jayme dos Santos Neves, e a perícia do Polícia Civil", finalizou.

POLÍCIA CIVIL

Também por meio de nota, a PC disse que a perícia da Polícia Civil foi acionada e que a ocorrência está em andamento.

CORPO DE BOMBEIROS